أهداف الأحد.. محمد صلاح يواصل زيارة شباك مانشستر سيتى فى الدورى الإنجليزى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 فبراير 2025 09:36 صباحاً - شهدت مباريات أمس الأحد عددًا من المباريات المهمة في الدوريات الكبرى وكافة ملاعب العالم، كان أبرزها قمة مانشستر سيتي ضد ليفربول التي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 2-0 على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وأحرز الدولي المصري محمد صلاح هدفًا وصنع الآخر ليواصل زيارة شباك بطل النسخة الأخيرة من "بريميرليج" للموسم الحالي 2024-25.

أهداف الأحد

وفاز فريق نيوكاسل يونايتد على نوتينجهام فورست بنتيجة 4-3 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024-25.

كما فاز فريق ريال مدريد على جيرونا بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وحقق فريق الريان القطرى فوزا ثقيلا على منافسه الوكرة برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين باستاد 974 ضمن مباريات الجولة الـ16 لمنافسات الدوري القطري.