أخبار مصرية

أهداف الأحد.. محمد صلاح يواصل زيارة شباك مانشستر سيتى فى الدورى الإنجليزى

0 نشر
0 تبليغ

أهداف الأحد.. محمد صلاح يواصل زيارة شباك مانشستر سيتى فى الدورى الإنجليزى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 فبراير 2025 09:36 صباحاً - شهدت مباريات أمس الأحد عددًا من المباريات المهمة في الدوريات الكبرى وكافة ملاعب العالم، كان أبرزها قمة مانشستر سيتي ضد ليفربول التي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 2-0 على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وأحرز الدولي المصري محمد صلاح هدفًا وصنع الآخر ليواصل زيارة شباك بطل النسخة الأخيرة من "بريميرليج" للموسم الحالي 2024-25.

 

أهداف الأحد

وفاز فريق نيوكاسل يونايتد على نوتينجهام فورست بنتيجة 4-3 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024-25.

 

كما فاز فريق ريال مدريد على جيرونا بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.

 

وحقق فريق الريان القطرى فوزا ثقيلا على منافسه الوكرة برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين باستاد 974 ضمن مباريات الجولة الـ16 لمنافسات الدوري القطري.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا