كولر يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود فى الدوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 فبراير 2025 08:26 صباحاً - ينوي السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، إجراء تعديل على تشكيل فريقه في مباراته القادمة أمام حرس الحدود الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري، بعدما أظهرت المباراة الماضية أمام الزمالك عدم ظهور بعض من اللاعبين بمظهر جيد، ولم يقدموا المستوى المطلوب منهم.

ويدرس كولر إعادة محمد هاني لقيادة الجبهة اليمني بدلا من أكرم توفيق الذي ظهر بمستوى سيئ في موقعة القمة، وكذلك أحمد نبيل كوكا الذي لم يؤد بشكل جيد، ونفس الأمر بالنسبة لمحمد الشناوي الذي قد يتم إراحته والاعتماد على مصطفى شوبير في المباراة القادمة، كما يفكر كولر فى الاعتماد على أشرف بن شرقي ووسام أبو علي في التشكيل الأساسي لمباراة حرس الحدود.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، صفحة مباراة الزمالك التي أقيمت مساء السبت، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري والتى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة القمة من أجل البحث عن فوز جديد في مسابقة الدوري المصري.

ويستعد الأهلى لمواجهة حرس الحدود فى الرابعة عصر الأربعاء المقبل باستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.