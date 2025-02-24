رئيس جامعة الأزهر: نُرحب بالتعاون مع جميع المؤسسات التعليمية الدولية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 فبراير 2025 08:25 صباحاً - أكد فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، حرص الجامعة على التعاون مع جميع المؤسسات التعليمية الدولية؛ انطلاقًا من رؤية جامعة الأزهر لتبادل الخبرات العلمية والأكاديمية؛ جاء ذلك خلال زيارة فضيلته لجامعة الأزهر الإندونيسية بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، يرافقه فضيلة الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر، والسفير ياسر الشيمي، والدكتور أنانج ركزا الأزهري، رئيس معهد تزكي، والسيد نزار مشهدي، الأمين العام لمؤسسة السلام في العالمين رئيس ديوان المساجد والعلاقات الدولية منسق الزيارة.

وكان في إستقباله رئيس المؤسسة: الوزير الدكتور فراد البوازير، وزير المالية الاندونيسية الأسبق، والدكتور أسيف سيف الدين رئيس جامعة الأزهر الإندونيسية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وخلال الزيارة قدم رئيس جامعة الأزهر التهنئة إلى الحضور جميعًا بقرب حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا المولى -عز وجل- أن يجعله شهر خير وسلام على الإسلام والمسلمين.

ونقل رئيس جامعة الأزهر تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتحيات فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، إلى شعب إندونيسيا الشقيق.

وبيَّن فضيلة رئيس جامعة الأزهر أن رسالة الأزهر الخالدة جعلته مهوى أفئدة البشر جميعًا من مختلف أنحاء العالم؛ فوصل عدد الطلاب الوافدين في جامعته إلى نحو 60 ألفًا من أكثر من 150 دولة حول العالم.

ورحب فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، بالتعاون مع جامعة الأزهر الإندونيسية في جميع المجالات العلمية وذلك من خلال التواصل مع السفارة المصرية في جاكرتا.

ووجه الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر، التحية للحضور جميعًا،

مشيدًا بسعيهم الحثيث في طلب العلم النافع للإنسان في دينه وحياته، وأكد فضيلته أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، والعلم هو الطريق الصحيح لرفعة الأمم وتقدمها، مشيرًا إلى أن علوم الدين من أجل العلوم وأسماها؛ مصداقًا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين».

وحث الصاوي أبناءه طلاب الجامعة الإندونيسية بالجد والاجتهاد في طلب العلم؛ حتى يكونوا نافعين لدينهم ووطنهم، مضيفًا أن جامعة الأزهر تسعد باستقبال الطلاب الوافدين من مختلف أنحاء العالم ؛ لتربيتهم على منهج الوسطية والاعتدال منهج الأزهر الشريف منذ ما يزيد على الألف عام.