نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يكرم الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 فبراير 2025 08:25 صباحاً - في إطار النشاط الطلابي لفرع جامعة الأزهر بأسيوط وبرعاية فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر؛ كرم الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، طلاب فرع الجامعة بأسيوط الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الأنشطة الطلابية في مسابقة أسبوع شباب جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد في نسخته الثانية بجامعة أسيوط.

وشمل التكريم: فريق كرة القدم الخماسية بفرع جامعة الأزهر بأسيوط؛ لحصولهم على المركز الأول، والطالب مصطفى بحر محمد، في كلية الشريعة والقانون؛ لحصوله على المركز الثاني في الإنشاد الديني.

وفي كلمة تشجيعية للطلاب أثني نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي على جهدهم وتفوقهم، وطالبهم بالمزيد من أجل رفعة جامعة الأزهر، مبديًا دعمه الكامل لهم في جميع الأنشطة الطلابية.

حضر التكريم كل من: الأستاذ محمد أبو الحمد، مدير عام شئون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد حسين، مدير إدارة رعاية الشباب بأمانة أسيوط، والعميد محمد أحمد عبد الحكيم، مدير إدارة التربية العسكرية بالفرع، وممثلي رعاية الشباب من مختلف كليات فرع أسيوط.

يذكر أن أسبوع جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد أقيم خلال شهر فبراير الجاري، برئاسة الدكتور جمال تاج عبد الجابر، رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، ورعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، بمشاركة 12 جامعة ومعهدًا وثماني مدارس، و20 طالبًا من فرع جامعة الأزهر بأسيوط.