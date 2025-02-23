الكنيسة الكاثوليكية فى مصر تنفي شائعات وفاة البابا فرنسيس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 فبراير 2025 10:33 مساءً - نفى المكتب الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، الأخبار غير الصحيحة، التى انتشرت خلال الساعات الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي حول وفاة قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، ويؤكد المكتب بأن الأب الأقدس مازال على قيد الحياة.

وأعلن الفاتيكان، أن البابا فرنسيس يتغيب مجددا للأسبوع الثانى على التوالى ، بينما يواصل تلقى العلاج فى المستشفى إثر إصابته بالتهاب رئوى ثنائى، ووسط حالة من القلق والمخاوف حول صحته بعد أزمة تنفسية حادة تعرض لها بالأمس.

وأوضح المكتب الصحفي للفاتيكان، أن نص العظة سيتم نشره كما جرى في الأسبوع الماضي، من دون أن يقرأه البابا بنفسه.

وكان البابا فرنسيس، البالغ من العمر 88 عامًا، قد نُقل إلى المستشفى في 14 فبراير، حيث أكد الأطباء أن حالته الصحية، ووفقا للجراح سيرجيو ألفيري بأن البابا يعاني من عدوى متعددة الميكروبات أدت إلى التهاب رئوي، مما يمثل تحديًا صحيًا كبيرًا لرجل في مثل سنه، خاصة في ظل معاناته من أمراض تنفسية مزمنة واعتماده على الكرسي المتحرك في تنقله.

من جانبه، أشار طبيب البابا الشخصي، لويجي كاربوني، إلى أن بابا الفاتيكان مصاب بمرض توسع القصبات المزمن والتهاب الشعب الهوائية الربوي، ما يجعله أكثر عرضة لانتكاسات تنفسية، خصوصًا خلال فصل الشتاء.

وأضاف الأطباء أنهم أجروا سلسلة من الفحوصات المتقدمة لتحديد مسببات العدوى وبدء العلاج المناسب، فيما تستمر مراقبة تطورات حالته عن كثب، ورغم التحديات الصحية، بدا البابا في معنويات جيدة، مفضلا تلقى العلاج فى مقر إقامته داخل المستشفى بمساعدة فريق طبى متخصص.