موافقة ليبية على استضافة قمة الأهلى ضد الهلال السودانى فى دورى الأبطال

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 فبراير 2025 07:37 مساءً - أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم موافقته على طلب نادي الهلال السوداني لاستضافة مباراته أمام الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.الهلال السوداني يطلب مواجهة الأهلي في ليبيا

وتقدم نادي الهلال السوداني بطلب إلى الاتحاد الليبي لاستضافة مباراة الفريق ضد الأهلي في إياب ربع نهائي البطولة، على أن تقام على ملعب الفريق فى ليبيا، بدلا من موريتانيا التي تستضيف نادى الهلال في الدورى، وكذلك مبارياته في الأدوار الأولى للبطولة الأفريقية.

وأعلن الهلال السودانى موافقة الاتحاد الليبيى لاستضافة مباراة الفريق أمام الأهلى المحدد لها 8 أبريل المقبل، وينتظر النادى السودانى موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على إقامة المباراة في ليبيا.الأهلي ضد الهلال السوداني

وضرب النادي الأهلي موعداً مع الهلال السوداني في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لدوري الأبطال التي أُجريت مساء الخميس، في العاصمة القطرية الدوحة، عن مواجهة الأهلي مع الهلال السوداني.

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي والهلال السوداني في القاهرة أول أبريل المقبل، فيما تقام مباراة العودة يوم 8 من الشهر ذاته خارج القاهرة.

كان الأهلي قد تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد أن جمع 10 نقاط خلال مشواره بدور المجموعات، ليواصل مشواره في ‏المنافسة على اللقب، ويحمل الأهلي لقب البطولة للمرة الثانية على التوالي، والثانية عشرة في تاريخه، بعد أن توج باللقب على حساب ‏الترجي التونسي في النسخة الأخيرة من البطولة.

خطاب الهلال السوداني