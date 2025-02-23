القومى للمرأة يختتم المعسكر التدريبي في مجال ريادة الأعمال بمحافظة القاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 فبراير 2025 06:35 مساءً - اختتم المجلس القومي للمرأة فعاليات المعسكر التدريبي في مجال ريادة الأعمال بمحافظة القاهرة والذى نفذه بالتعاون مع خبراء حاضنة أعمال رواق القاهرة واستمر على مدار 6 أيام، وذلك في إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، بحضور الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيس المجلس.

وقد أشارت الدكتورة نسرين البغدادي إلى أن هذا المعسكر يعكس أهمية الشراكة المتميزة مع حاضنة رواق القاهرة والتي أثمرت عن الخروج بأفكار جديدة ومبتكرة من أبناء وبنات المحافظات والتي تُرجمت من خلال عرض مشروعاتهم أمام لجنة فحص المشروعات برئاسة الدكتورة أماني الشريف نائبة رئيس جامعة عموم أفريقيا التابعة للاتحاد الأفريقي ونخبة من المتخصصين، حيث تم عرض 13 مشروع فردي و21 مشروعا جماعيا.

وأكدت الأستاذة مي محمود مدير عام تنمية المهارات بالمجلس ومديرة المشروع بأن المجلس يبذل جهود حثيثة من أجل إيجاد فرص عمل للفتيات والشباب وتحقيق التمكين الاقتصادي لهم، مشيرة إلى اهتمام المجلس بهذا البرنامج الذي تضمن جلسات حول إنشاء وإعداد نموذج عمل ومبيعات وخطط التسعير والتسويق وإدارة التمويل وجذب الاستثمارات بالإضافة إلى جلسة قانونية وأخرى خاصة بإعداد ملف عرض المشروع وطريقة عرضه، وذلك بهدف إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية التي تواجه الشباب في محافظاتهم.

وقى الختام تم توزيع شهادات الاجتياز والتقدير للمشاركين.

ومن الجدير بالذكر أن هذا المعسكر يهدف إلى دعم ومساعدة رائدات ورواد الأعمال والمبتكرات والمبتكرين من المحافظات المستهدفة في تحويل أفكارهم وإبتكاراتهم إلى حلول قابلة للتطبيق، تسهم في حل المشكلات التي يعاني منها المجتمع، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.