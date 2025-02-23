نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد الاحتفال بمرور 70 عاما على التعاون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 فبراير 2025 06:35 مساءً - نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي الاحتفال بمرور 70 عاما على التعاون التنموي الياباني مع مصر، والذى نظمته السفارة اليابانية فى مصر وهيئة التعاون الدولى اليابانية -الجايكا بدار الأوبرا، بحضور الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيدة يمنى النجار نائب وزير السياحة والآثار، ودكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والسيد ايواى فوميو سفير اليابان بمصر، والسيد كين كاتو رئيس مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" في مصر، والدكتور هاني هلال الأمين العام للشراكة المصرية للتعليم، ولفيف واسع من الحضور.

وعبرت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة فى الاحتفال بمرور 70 عامًا على علاقات التعاون المصري الياباني، والذى لا يعكس فقط عمق العلاقات القوية بين الدولتين بل يعمل على تسليط الضوء على التقدم الرائع الذي تحقق على مدار عقود من العمل والتعاون المثمر، حيث يجمع الدولتين شراكة قوية تقوم على الاحترام المتبادل والقيم المشتركة والالتزام المشترك بالتنمية .

وأشارت صاروفيم إلى العديد من أوجه التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي واليابان ومن أهمها برنامج تنمية الطفولة المبكرة الذي انطلق عام 2022 وسيستمر حتى سبتمبر 2026، ويستهدف المشروع أكثر من 500 حضانة في تسع محافظات، حيث يعمل على بناء قدرات مديري وميسري الحضانات، دعم المعايير الخاصة بالحضانات، وكذلك تطوير وتنفيذ حملات توعية للفئات المستهدفة المعنية، علاوة على ذلك، مبادرة الحكومة اليابانية لدعم المشروعات التنموية التي تنفذها الجمعيات الأهلية في المجتمعات المحلية، حيث برنامج منح " كوسانوني" والذى قدمته السفارة اليابانية، ونجح فى دعم 179 مشروعا من مشروعات الجمعيات الأهلية بقيمة إجمالية تقترب من 10 ملايين دولار أمريكي في مجالات تنموية مختلفة لدعم مشروعات التنمية للوفاء بالاحتياجات الاجتماعية المختلفة.

وكذلك اتفاقية برنامج المتطوعين اليابانيين في الخارج الموقعة عام 1995 بين اليابان ومصر، والتي يتم من خلالها استقدام متطوعين من اليابان لتقديم خبراتهم في مجال الطفولة المبكرة بمختلف مديريات التضامن الاجتماعي.

وأكدت صاروفيم أنه فى ظل العمل على تعزيز هذا التعاون والروابط نأمل أن تكون السنوات السبعين القادمة مليئة بإنجازات أكبر ونجاحات مشتركة لتحقيق الأهداف التنموية.

هذا وشهدت الاحتفالية عرض فيديو عن التعاون التنموي بين اليابان ومصر على مدى 70 عامًا، كما قدم طلاب المدارس المصرية اليابانية عروضًا فنية، متميزة، كما عقد حلقة نقاشية تحت عنوان "تمكين رأس المال البشري لتحقيق نمو مستدام" بمشاركة عدد من المتخصصين والخبراء.