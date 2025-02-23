مان سيتي ضد ليفربول.. أرقام قياسية بالجملة تنتظر محمد صلاح

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 فبراير 2025 05:33 مساءً - يسعى محمد صلاح ، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول ، لتحقيق أرقام قياسية جديدة عندما يحل ضيفًا على مانشستر سيتي المحترف ضمن صفوفه عمر مرموش نجم منتخب مصر، في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد بملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ونجح محمد صلاح في تسجيل 24 هدفاً وصناعة 15 على مدار مشاركاته مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

محمد صلاح يسعى لتحقيق أرقام قياسية جديدة

ويحتاج محمد صلاح إلى صناعة هدف وحيد فى مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول اليوم ليصبح أكثر لاعب يصنع أهدافًا لنادي ليفربول فى نسخة واحدة من الدوري الإنجليزي الممتاز، متفوقًا على الإنجليزي المعتزل ستيف ماكمانمان بموسم 1995 – 1996.

كما سيكسر محمد صلاح رقم التركي مصطفى عزت مع ليستر سيتي الذي صنع 10 أهداف خارج أرضه في موسم 2003 – 2004، بينما سيعادل رقم الإسباني سيسك فابريجاس الذي صنع 11 هدفًا خارج أرضه مع أرسنال في موسم 2014 – 2015.

جدير بالذكر أن محمد صلاح يعد ثالث لاعب يصنع 10 أهداف وأكثر خارج أرضه في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد التركي مصطفى عزت مع ليستر سيتي الذي صنع 10 أهداف خارج أرضه في موسم 2003 – 2004، والإسباني سيسك فابريجاس الذي صنع 11 هدفًا خارج أرضه مع أرسنال في موسم 2014 – 2015.

ويحتاج محمد صلاح للتسجيل والصناعة في مباراة مانشستر سيتي وليفربول اليوم من أجل معادلة الإنجاز الذي حققه ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي الحالي في موسم 2014-2015 عندما سجل وصنع في 11 مباراة في موسم واحد من الدوري الإسباني "الليجا" مع برشلونة.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل وصناعة الأهداف معاً في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال 10 مباريات، وهو إنجاز لم يتحقق على صعيد الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا منذ أن فعله الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة برصيد 11 مباراة في الدوري الإسباني.

ويحتاج محمد صلاح لتسجيل أو صناعة هدف وحيد في شباك مانشستر سيتي ليصبح أكثر اللاعبين في تاريخ نادي ليفربول مساهمة بالأهداف ضد السيتي في مسابقة "البريميرليج"، حيث ساهم ستيفن جيرارد في 14 هدفًا، بينما ساهم محمد صلاح في 13 هدفاً.

وسيكون النجم المصري محمد صلاح أكثر لاعبي ليفربول تسجيلا للأهداف خارج ملعب "أنفيلد" في الدوري عبر التاريخ، حال زيارة شباك مانشستر سيتي في مباراة اليوم حيث سيعادل الرقم القياسي الذي سجله جيمي سميث في 1929-1930

محمد صلاح يبحث عن المركز الثالث بقائمة هدافي ليفربول

محمد صلاح أصبح على بعد هدف واحد من احتلال المركز الثالث في قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ، وذلك بعدما سجل هدفه رقم 240 في شباك أستون فيلا الأربعاء الماضي، ليصبح على بعد هدف واحد من إجمالي الأهداف التي سجلها هودجسون بين عامي 1926 و1935 أي منذ 90 عاماً، حسبما ذكر الموقع الرسمي لنادي ليفربول.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 61 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 44 نقطة، ويمتلك محمد صلاح في رصيده من الأهداف 24 هدفًا ليعزز صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي متفوقًا بفارق 5 أهداف على هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، و6 أهداف على كريس وود لاعب نوتنجهام فورست صاحب المرتبة الثالثة في قائمة الهدافين.