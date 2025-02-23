رفع الجلسة العامة لمجلس النواب واستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 فبراير 2025 05:33 مساءً - أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، بعدما واصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث ناقش ووافق المجلس بجلسة اليوم حتى المادة 528، على أن يتم استكمال باقي مناقشات مواد مشروع القانون ومادتين مؤجلتين في جلسته غدا الاثنين.

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554770 سهما بما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي.

واستعرضت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أمام الجلسة العامة للمجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الإفريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554770 سهما بما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي.