قيادة الجيش الثالث الميدانى تستقبل عدداً من شيوخ وعواقل القبائل وممثلى المجتمع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 فبراير 2025 04:32 مساءً - إستقبلت قيادة الجيش الثالث الميدانى عدداً من شيوخ وعواقل وقيادات الأجهزة الأمنية وممثلى المجتمع المدنى بجنوب ووسط سيناء والقرى الحدودية التى تقع فى نطاق المسئولية ، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على إستمرار تعميق أواصر الترابط مع المجتمع المدنى بالمناطق الحدودية .

ونقل اللواء أ ح / هشام فتحى شندى قائد الجيش الثالث الميدانى خلال الزيارة تحيات وتقدير الفريق أول / عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور ، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم جهود أجهزة الدولة فى تقديم أوجه الرعاية والإهتمام بأبناء المحافظات الحدودية والمساهمة فى توفير الحياة الكريمة لهم .

من جانبهم أعرب شيوخ وعواقل جنوب ووسط سيناء عن تقديرهم لما تقوم به القوات المسلحة من جهود لحماية ركائز الأمن القومى المصرى ، فضلاً عن دورها فى تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاز المشروعات التنموية بمختلف المدن والقرى الحدودية .