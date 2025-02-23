الصحة: فحص 3 ملايين شاب وفتاة ضمن مبادرة «فحص المقبلين على الزواج»...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 فبراير 2025 04:32 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء الفحص الطبي لـ3 ملايين و109 آلاف شاب وفتاة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ«فحص المقبلين على الزواج» وذلك على مدار عامين منذ انطلاق المبادرة في شهر فبراير من عام 2023، تحت شعار «100 مليون صحة».

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن إصدار 2 مليون و827 ألف شهادة صحية موثقة ومؤمنة بـ (QR Code) للمقبلين على الزواج، موضحًا أن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، منوها إلى ضرورة إجراء الفحوصات خلال مدة لا تقل عن 14 يومًا قبل إتمام الزواج، لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية .

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرات الصحة العامة من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني :

‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن).