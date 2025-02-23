الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم فعاليات ورشة العمل التدريبية الخاصة ” بإستراتيجيات تطوير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 فبراير 2025 04:32 مساءً - فى إطار حرص القوات المسلحة على الإرتقاء بالمستوى العلمى وتدريب وتأهيل الكوادر الطبية فى شتى المجالات الطبية والبحثية لدعم وتطوير المنظومة الصحية فى مصر ، نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية فعاليات ورشة العمل التدريبية الخاصة " بإستراتيجيات تطوير التعليم الطبى " وذلك بالتعاون مع الأستاذ الدكتور / محمـد حسام الدين حمدى رئيس جامعة الخليج الطبية وبمشاركة نخبة من الأطباء وأساتذة الجامعات المصرية والقوات المسلحة .

بدأت الفعاليات بكلمة اللواء طبيب / طارق النجدى رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية أكد خلالها حرص الأكاديمية على مواكبة التطور المتلاحق فى كافة المجالات الطبية للإرتقاء بإمكانات وقدرات الأطباء لتقديم خدمات طبية متميزة .

من جانبها أشارت الأستاذة الدكتورة / نادية بدراوى الأستاذ بكلية طب القصر العينى جامعة القاهرة إلى أن تنظيم تلك الورش العملية يسهم فى إثراء المجال الطبى بأحدث ما وصل إليه العلم من تقنيات تكنولوجية وأبحاث علمية فى مختلف التخصصات الطبية .

كما ألقى الأستاذ الدكتور / محمـد حسام الدين حمدى رئيس جامعة الخليج الطبية كلمة أشاد فيها بالتعاون مع الأكاديمية لنقل وتبادل الخبرات فى مجالات التعليم الطبى , مثنياً على المستوى المتميز التى تتمتع به الأكاديمية الطبية العسكرية .

كما شملت الفعاليات تنفيذ العديد من الجلسات النقاشية تضمنت التخطيط المستقبلى لإستراتيجيات التعليم الطبى فى مصر فى ظل التطور الكبير الذى يشهده القطاع الصحى فى كافة التخصصات لتأهيل أجيال من الأطباء بأحدث العلوم الطبية التخصصية .