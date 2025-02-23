قديم وسبق تداولة.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو تجريد رضيعه من ملابسها ومحاولة إشعال النيران بها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 فبراير 2025 03:36 مساءً - أكد مصدر أمنى أن مقطع الفيديو الذى تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يجرد طفلة رضيعة من ملابسها ومحاولته إشعال النيران بها "قديم" سبق تداوله خلال شهر يناير عام 2021 .. وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (والد الطفلة - مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية) وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه .. وعلل إرتكابه الواقعة لوجود خلافات مع زوجته ، وسبق توضيح ملابسات الواقعة على الصفحة الرسمية للوزارة آنذاك .. وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى المقطع المشار إليه .