وزيرة التنمية المحلية تقوم بجولة مفاجئة علي حي بولاق الدكرور بالجيزة لمتابعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 فبراير 2025 03:35 مساءً - د.منال عوض لرئيس الحي : المركز التكنولوجي واجهتنا أمام المواطنين لازم المظهر العام من جوه وبره يليق ورفع أي إشغالات أو قمامة علي الأسوار الخارجية

د.منال عوض توجه رئيس الحي بضرورة التواجد بصورة يومية بمقر المركز التكنولوجي ولقاء المواطنين والاستماع لمشاكلهم سواء في التصالح أو الخدمات المختلفة وحلها

أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم الأحد جولة مفاجئة علي حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة لمتابعة الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين ، وذلك بمشاركة المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة وفريق من القطاع .

وخلال زياتها تفقدت وزيرة التنمية المحلية المركز التكنولوجي للحي و عدد من الإدارات المختلفة بالمركز لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين في نطاق حي بولاق الدكرور ، كما تفقدت أرشيف الملفات الخاصة بمنظومة التصالح علي مخالفات البناء ، حيث وجهت الوزيرة بسرعة تنظيم الملفات بشكل دقيق وواضح ومراعاة شروط السلامة والأمان في عمليات الحفظ .

وتابعت الدكتورة منال عوض مع رئيس الحي ومدير المركز التكنولوجي ومديرة الإدارة الهندسية الموقف التنفيذي لملف التصالح علي بعض مخالفات البناء ونسب الإنجاز وعدد نماذج ٨ النهائية الصادرة للمواطنين ونسب الطلبات التي تم رفضها وجهود الحي في التواصل مع المواطنين الذين لم يستكملوا إجراءات التصالح لحثهم علي الحضور والانتهاء من باقي الإجراءات.

حيث أشار القائمين علي منظومة التصالح بالحي بأنه يتم إرسال رسائل نصية علي التليفونات الخاصة بالمواطنين واجراء الاتصالات الهاتفية معهم لحثهم علي الحضور للحي واستكمال باقي خطوات التصالح حتي لا يتم استبعاد ملفاتهم من المنظومة .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية ، رئيس الحي ومدير المركز التكنولوجي بأهمية إرسال خطابات رسمية بعلم الوصول للمواطنين علي العناوين المسجلة لهم في طلبات التصالح حتي يتم الانتهاء من كافة الاجراءات الخاصة بالتواصل مع جميع المواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح .

كما طالبت الدكتورة منال عوض بأهمية انعقاد لجنة البت الخاصة بالتصالح بصفة دورية ومنتظمة للانتهاء من نظر كافة الطلبات الموجودة بما يساهم في سرعة الفحص والبت في الملفات .

ووجهت الدكتورة منال عوض ، رئيس الحي بأهمية الاهتمام بالمظهر العام داخل المركز التكنولوجي قائلة : المركز ده وجهتنا أمام الناس اللي جاية تخلص مصالحها .. لازم يبقي فيه نظافة ونظام والشكل العام يليق بالإدارة المحلية و بالجهود المبذولة من الدولة في تطوير وتحديث جميع المراكز التكنولوجية علي أفضل مستوي .

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية ، رئيس الحي بضرورة الاهتمام بمستوي النظافة العامة بالحي ورفع أي قمامة أو إشغالات علي الأسواق الخارجية للحي أو أمام المركز التكنولوجي.

وخلال تفقدها للمركز التكنولوجي إلتقت الدكتورة منال عوض مع عدد من المواطنين المترددين علي المركز لإنهاء بعض طلباتهم فيما يخص الخدمات التي يقدمها الحي بالإضافة إلي استكمالهم الاجراءات الخاصة بالتصالح علي مخالفات البناء بعد تقدمهم بالطلبات منذ فترة .

حيث وجهت وزيرة التنمية المحلية ، رئيس الحي بضرورة التواجد علي مدار اليوم في المركز التكنولوجي للحي لمتابعة سير العمل في مختلف الملفات التي تهم المواطنين وحل أي مشكلات تواجه الراغبين في التصالح علي مخالفات البناء والتيسير والتسهيل علي المواطنين خاصة في ظل الاجراءات والقرارات التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية فيما يخص منظومة التصالح .

وفي ختام الزيارة.. وجهت وزيرة التنمية المحلية قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء بالوزارة بالتواجد في مقر حي بولاق الدكرور علي مدار اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لجميع ملفات العمل المختلفة وإعداد تقرير للعرض علي الوزيرة .