وزير الخارجية والهجرة يشارك في اللقاء الافتراضى مع الجالية المصرية في فرنسا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 فبراير 2025 03:35 مساءً - شارك د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج فى اللقاء الافتراضى الذي نظمه السيد السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين في الخارج مع الجالية المصرية في فرنسا يوم الاحد ٢٣ فبراير ٢٠٢٥ بحضور السيد السفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية لدى فرنسا والسيد السفير تامر توفيق القنصل العام بباريس والسيدة السفيرة هايدي سري القنصل العام بمارسيليا ومشاركة السيد السفير تامر المليجي مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والسيدة السفيرة سيلفيا فؤاد نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية.

أشاد الوزير عبد العاطى بالجالية المصرية في فرنسا ودورها في تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية، وأكد على حرص وزارة الخارجية بذل كافة الجهود لتلبية متطلبات الجاليات المصرية في الخارج والتعامل مع شواغلهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية. واستعرض سيادته أهم الخطوات التي اتخذتها وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج لرفع كفاءة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن، مع تسليط الضوء على جهود رقمنة الخدمات القنصلية، والمبادرات الجديدة التي طرحتها الوزارة للمصريين في الخارج بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية، ومنها مبادرة "بيتك في مصر" لتوفير وحدات سكنية للمصريين بالخارج، ومبادرة فتح الحسابات البنكية للمصريين في الخارج من خلال البعثات الدبلوماسية، واتاحة امكانية التحويل النقدي من الخارج عبر التطبيقات الآمنة.

كما شدد السيد وزير الخارجية على حرص الدولة على التواصل مع المصريين بالخارج من مختلف الأجيال، داعياً المشاركين للتفاعل الإيجابي مع الفعاليات التي تنظمها الوزارة في هذا الشأن وفي مقدمتها مؤتمر المصريين في الخارج المقرر عقد النسخة السادسة منه في شهر أغسطس المقبل. ونوه كذلك بأهمية ممارسة المصريين في الخارج لحقوقهم الدستورية والمشاركة بفعالية في الاستحقاقات النيابية القادمة.

من جانبه، استعرض السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج البنود التنفيذية للمبادرات المختلفة التي طرحتها الوزارة بهدف توفير الخدمات الميسرة للمصريين في الخارج، وكذلك التفاصيل اللوجستية المتعلقة بالمشاركة في النسخة السادسة لمؤتمر المصريين في الخارج، الذي يجري الإعداد له من الآن بناء على توجيهات السيد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج. كما أشار إلى الفعاليات المتعددة التي تعكف الوزارة على تنظيمها للأجيال المختلفة من المصريين في الخارج خلال الفترة القادمة، موكداً حرص الدولة على التواصل المستمر والفعال مع أبناء الوطن في الخارج. وعدَد كذلك الآليات التي تم استحداثها عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تسهيل التواصل بين المصريين في الخارج والوزارة، داعياً الحضور لطرح استفساراتهم ومقترحاتهم ومتطلباتهم عبر هذه الوسائل.