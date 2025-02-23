وزير العمل يشهد إختبارات عمال وجزاريين مرشحين للعمل في موسم الحج لعام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 فبراير 2025 03:35 مساءً - الوزير جبران يوجه العمال بالالتزام بما ورد في التعاقد على العمل داخل "المملكة" .

*العمال أشادوا بجهود "الوزارة" بتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم وفتح قنوات إتصال معهم.

شهد السيد/محمد جبران وزير العمل،صباح اليوم،إختبارات عمال وجزاريين من المرشحين للعمل خلال موسم الحج للعام الهجري 1446،والميلادي 2025 ،والمنعقدة في قاعة جرين بلازا بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة،وتنظمها "لجنة سعودية" ،بالتعاون مع لجنة متخصصة من الإدارات المهعنية بالوزارة، وبحضور ممثلين عن شركات إلحاق عمالة مرخصة من وزارة العمل .. وشدد الوزير جبران على أهمية التزام شركات إلحاق العمالة بالخارج،و العِمالة، بكافة الشروط والإجراءات الرسمية..ووجه العمال الشكر والتقدير للوزارة على دورها في المتابعة وتذليل العقبات أمامهم خلال فترة التقديم بشركات إلحاق العمالة المُعتمدة من الإدارة العامة لشركات إلحاق العمالة التابعة للوزارة،ومراقبة، وانهاء كافة إجراءات التعاقد السفر،والاختبارات الحالية ،وإستمرار متابعتهم حتى داخل "المملكة" من خلال مكتب التمثيل العمالي ،كما أشادوا بجهود الوزارة نحو توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم خلال فترة العمل في السعودية..

وكان وزير العمل محمد جبران قد التقى أكثر من مرة خلال الفترة الماضية ،مع شركات الحاق عمالة ،وعددِ من العِمالة المصرية الموسمية من الجزارين والعمال ،المُرشحين للعمل في موسم الحج خلال العام 2025،.وإستمع "الوزير" من العمال إلى إستفساراتهم ،ونوعية أي تحديات قد تكون واجهتهم أثناء التقديم ،ووجههم بالتواصل المباشر مع مكتب التمثيل العمالي المُلحق بالقنصلية المصرية بجدة ،أو التواصل مع وزارة العمل بالقاهرة عن طريق الموقع الرسمي على الإنترنت،حال تعرضهم لأي مشكلات خلال فترة عملهم داخل "المملكة"،وأكد الوزير على أهمية إلتزام هؤلاء العمال بما ورد في التعاقد على العمل خلال تلك الفترة داخل "المملكة"،موضحًا أن مهمة هذه النوعية من العمال، مُقدسة ،حيث تقوم بخدمة حُجاج وضيوف بيت الله الحرام..