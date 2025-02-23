«النواب» يقر محو الحكم القضائي بالإدانة بعد رد الاعتبار بـ«الإجراءات الجنائية»

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 فبراير 2025 02:31 مساءً - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 500 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على: إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام ، فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادة 499 من هذا القانون، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.

كما وافق على المادة 501 التى نصت على: يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.

ووافق على المادة 502 التى نصت على: لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات