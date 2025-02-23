بالفيديو .. جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان × أسبوع خلال الفترة من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 فبراير 2025 02:30 مساءً - أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق تقريرا بالفيديو جراف عن أنشطة الصندوق خلال الفترة من يوم 14 وحتى 20 فبراير 2025.

وتضمن تقرير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان العديد من الفعاليات حيث استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ ،الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والوفد المرافق له بمكتبه بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ لبحث التعاون المشترك بين الصندوق والمحافظة ،لاسيما في تنفيذ الأنشطة والبرامج لرفع وعي الفئات المختلفة بخطورة تعاطي وإدمان المواد المخدرة ،بالإضافة الى تنفيذ برامج الوقاية المتخصصة لتنمية مهارات النشء والشباب وفقا للمعايير الدولية ، كما يتم توفير كافة الخدمات العلاجية من خلال الخط الساخن للصندوق "16023 "لاى مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية .

ويأتي ذلك في إطار سلسلة الجولات الميدانية لصندوق مكافحة الإدمان بالمحافظات المختلفة لتنفيذ أنشطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان والتي تم إطلاقها تحت رعاية فخامة السيد/ رئيس الجمهورية.كما شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان والدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ عرض فيديو عن أنشطة خفض الطلب على المخدرات بالمحافظة ،وكيفية الاستثمار في الشباب ،كما تم تدشين برنامج لتنفيذ أنشطة توعوية بأساليب إبداعية تستهدف الشباب لرفع وعيهم بخطورة التعاطي ،كذلك طلاب المدارس والجامعات والإرشاد الأسرى والتوسع في تنفيذ البرامج الوقائية في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة بحضور العميد مصطفى شوقي، المستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء الوزارات المعنية وعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ووممثلى مؤسسة "حياة كريمة " وعلماء الدين ولفيف من الشخصيات العامة وبمشاركة 250 شاب وفتاة من المتطوعين لدى الصندوق .

كما شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في المؤتمر السنوي الذى تنظمه كلية طب جامعة الزقازيق ، تحت عنوان "آفاق جديدة في علاج الإدمان والوقاية منه" وافتتح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فعاليات المؤتمر بحضور ممثلي الجهات المعنية وأساتذة الجامعات المصرية وقيادات الصندوق وألقى الدكتور عمرو محاضرة استعرض خلالها كيفية استثمار التكنولوجيا الحديثة للوقاية من المخدرات من خلال تحديد مدى انتشار وتفاقم مشكلة التعاطي وجمع البيانات واستطلاعات الرأي عن المفاهيم المتداولة ومعرفة الأسباب الجذرية لمشكلة التعاطي والإدمان كذلك تحديد الخصائص الديموجرافية للجمهور المستهدف ، وتحديد المنصات الرقمية حسب انتشار الجمهور المستهدف وصياغة المحتوى من الرسالة مع الأخذ في الاعتبار اختلاف الانتشار على المنصات من منطقة لأخرى والتأكيد على أهمية عملية التقييم وقياس الأثر من خلال عمل دراسة استقصائية لقياس التغيير قبل وبعد الحملات ومعرفة مدى تفاعل الجمهور المستهدف .

كما يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فى تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية خلال الفصل الدراسى الثانى ،حيث يتم الكشف على سائقي الحافلات المدرسية بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية ،ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة سيتم اتخاذ إجراءات رادعة واحالته الى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر‏‎

وفي إطار تنفيذ المكون الثقافي بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان والتي تم إطلاقها تحت رعاية فخامة السيد / رئيس الجمهورية نظم الصندوق فعالية بمقر مركز العزيمة التابع للصندوق بالزقازيق لتكريم الفائزين بمسابقة الصندوق من شباب الباحثين في قضايا مكافحة وعلاج الإدمان بالتعاون مع كلية طب جامعة الزقازيق وحرص المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق على اهداء الباحثين الفائزين في المسابقة درع التكريم لربط البحث العلمي بالتحديات التي تواجه قضية التعاطي وتقديم حلول علمية لتطوير سياسات المواجهة كما أجروا جولة تفقدية داخل مركز العزيمة بالزقازيق

كما تم تنفيذ 347 نشاط متنوع بالمحافظات المختلفة منها مبادرة " خدعوك فقالوا" في الميادين بالمحافظات أيضا تنفيذ 53 نشاط متنوع لرفع الوعي بخطورة التعاطي في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ،بالإضافة الى تنفيذ أنشطة متنوعة بالجامعات لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة وتنفيذ28 نشاط بالمناطق المطورة" بديلة العشوائيات " ،كما تم تنفيذ 38 نشاط متنوع من خلال بيوت التطوع التابعين للصندوق في الجامعات المصرية لرفع وعى الطلاب بخطورة التعاطى والإدمان كذلك استمرار تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023" على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 1624 مريض من خلال 34 مركز علاجي في 19 محافظة حتى الآن ، كما تم الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات لـ 4238 موظف من العاملين في الجهاز الإداري للدولة مع توفير العلاج مجانا وفى سرية تامة لأى موظف مريض إدمان دون أي يقع تحت طائلة القانون ،شريطة التقدم للعلاج طواعية قبل نزول حملات الكشف مقر عمله ، بالإضافة إلى استمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات على سائقي الحافلات المدرسية بالتعاون مع الجهات المعنية بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة لرفع وعي الفئات المتخلفة بخطورة التعاطي.

مرفق لينك الفيديو

https://fb.watch/xWKHTQezyi/?mibextid=v7YzmG