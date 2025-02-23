في سابقة هي الأولى من نوعها.. أسرة من أجل مصر بجامعة حلوان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 فبراير 2025 02:30 مساءً - شهدت جامعة حلوان حدثاً فريداً من نوعه على مستوى الجامعات المصرية الحكومية، حيث نظمت أسرة طلاب من أجل مصر "معرض العربيات المعدّلة" داخل استاد الجامعة، وسط حضور طلابي كثيف، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور احمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وتحت اشراف الدكتور محمد حلمي رائد أسرة طلاب من اجل مصر، الدكتورة بسنت محمد نائب رائد الاسرة.

وضم المعرض 150 سيارة معدّلة بتصميمات وفئات متنوعة، حيث قدم المشاركون استعراضات مميزة لسياراتهم، مع شرح تفصيلي لأساليب التعديل الآمن والاحترافي، وتم تجهيز المعرض بمنصة عرض متكاملة وأنظمة صوتية متطورة ولافتات تعريفية.

وقد أشاد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بمستوى التنظيم المتميز للمسابقة، مؤكداً: "نفخر بقدرة طلابنا على تنظيم فعاليات غير تقليدية تجمع بين الإبداع والتوعية، فهذه المسابقة تعكس رؤيتنا في دعم الأنشطة الطلابية المبتكرة التي تسهم في تنمية مهارات الطلاب وتوسيع آفاقهم.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد حلمي، رائد أسرة طلاب من أجل مصر المركزية، أن المسابقة تمثل نقلة نوعية في الأنشطة الطلابية، قائلاً: "نجحنا في تقديم نموذج متميز يجمع بين الشغف بعالم السيارات والتوعية بأهمية الالتزام بمعايير الأمان والقانون، وهو ما يعكس رسالة الأسرة في تقديم أنشطة هادفة ومبتكرة."

وأقيم المعرض تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد السيد جاد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والطالب محمد الشرقاوى الاخ الاكبر للاسرة، والطالبة فاطمة عيسى الاخت الكبرى، حيث حرص الجميع على توفير كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح هذا الحدث الفريد.

وأكدت أسرة طلاب من أجل مصر أن هذه المسابقة تمثل باكورة سلسلة من الفعاليات المميزة التي تستهدف تقديم تجارب جديدة وغير تقليدية للطلاب داخل الحرم الجامعي، مع الحرص على تحقيق التوازن بين الترفيه والتوعية.