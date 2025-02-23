مجلس الجامعات الأهلية يوافق على إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 فبراير 2025 02:30 مساءً - • الجامعات الأهلية الجديدة تضم 98 كلية متنوعة

• بدء الدراسة بالجامعات الأهلية الجديدة اعتبارًا من العام الدراسي القادم 2025/2026

د. أيمن عاشور يوجه:

• ضرورة تقديم تجربة تعليمية متطورة في الجامعات الأهلية الجديدة.

• البرامج الدراسية بالجامعات الأهلية تواكب متطلبات سوق العمل وتعزز التنمية المستدامة.

• هيكل إداري جديد يعزز الابتكار والشراكات الدولية في الجامعات الأهلية.

ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، اجتماع مجلس الجامعات الأهلية بحضور الدكتور ماهر مصباح، أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس ولفيف من قيادات الوزارة وذلك بمقر مبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

في بداية الاجتماع، ثمن المجلس الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية لإنشاء الجامعات الأهلية، وتزويدها بأحدث الأجهزة التكنولوجية والبنية التحتية المعلوماتية، لتواكب المعايير الدولية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور الحرص على تقديم الجامعات الأهلية برامج دراسية حديثة تتماشى مع متطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن هذه الجامعات تُعد مشروعات طموحة تعكس رؤية الدولة في تحسين جودة الخدمات التعليمية وتعزيز البحث العلمي.

وأوضح الوزير أن العلاقة بين الجامعات الحكومية والأهلية تقوم على التعاون والتكامل، موجهًا بضرورة تقديم تجربة تعليمية متطورة تشمل برامج دراسية بينية حديثة مواكبة لأحدث النظم التعليمية الدولية، مع وجود هيكل إداري جديد يضم نوابًا لرئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والعلاقات والشراكات الدولية، والابتكار وريادة الأعمال.

وقدم الوزير الشكر للجهود التي بذلتها لجنة فحص ملفات الجامعات للاطمئنان على مستوى الإنشاءات والتجهيزات المنفذة؛ لضمان تقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب.

وأشار الوزير إلى الفكر الجديد الذي تم اتباعه في إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة، واستثمار الموارد المتاحة بما يضمن الاستدامة، ويثبت قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات قومية ناجحة.

وقدم الدكتور ماهر مصباح عرضًا تفصيليًا بشأن الوضع الراهن للجامعات الأهلية، والخطوات التي تمت في إطار التوسعات التي شهدتها، مشيرًا إلى زيادة إقبال الطلاب على الالتحاق بالجامعات الأهلية، نظرًا لثقة الطلاب وأولياء الأمور في الخدمات المتميزة التي تقدمها هذه الجامعات، بالاضافة إلى توافر بيئة تعليمية متميزة ومحفزة على الابداع والتميز.

وأشار الدكتور ماهر مصباح إلى أن الجامعات الأهلية تقدم برامج دراسية بينية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المعاصر والمستقبلي، كما أنها مزودة بأحدث النظم التعليمية والبنية التحتية المتطورة، بالإضافة إلى معامل مجهزة بأحدث الأجهزة، مؤكدًا أن الجامعات الأهلية غير هادفة للربح، حيث يُعاد استثمار الإيرادات في تطوير البنية التحتية والمعلوماتية، بما يسهم في تحسين جودة التعليم وتأهيل الطلاب وفقًا لمتطلبات سوق العمل.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس وافق على إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، تشمل: جامعة القاهرة الأهلية، جامعة كفر الشيخ الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية، جامعة دمنهور الأهلية، جامعة السويس الأهلية، جامعة دمياط الأهلية، جامعة عين شمس الأهلية، جامعة الوادي الجديد الأهلية، جامعة الفيوم الأهلية، جامعة طنطا الأهلية، جامعة الأقصر الأهلية، وجامعة مدينة السادات الأهلية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن هذه الجامعات تضم 98 كلية والعديد من البرامج الدراسية في مختلف التخصصات كالتالي:

وتضم جامعة القاهرة الأهلية 14 كلية، وتشمل (كلية الطب - كلية طب الأسنان - كلية الصيدلة - كلية التمريض - كلية العلاج الطبيعي - كلية الهندسة - كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي - كلية العلوم - كلية الطب البيطري - كلية التجارة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - كلية الإعلام - كلية التربية للطفولة المبكرة - كلية الحقوق).

وتضم جامعة كفر الشيخ الأهلية 12 كلية وتشمل (كلية الطب البشري - كلية طب الفم والأسنان - كلية الصيدلة - كلية العلاج الطبيعي - كلية التمريض - كلية الطب البيطري - كلية الهندسة - كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي - كلية العلوم - كلية الزراعة - كلية اللغات والعلوم الإنسانية - كلية التجارة وعلوم الإدارة).

وتضم جامعة سوهاج الأهلية 8 كليات وتشمل (كلية الطب البشري - كلية الصيدلة - كلية الهندسة - كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي - كلية تكنولوجيا العلوم الصحية - كلية الإعلام - كلية العلوم - كلية اللغات والعلوم الإنسانية).

وتضم جامعة دمنهور الأهلية 8 كليات وتشمل (كلية الصيدلة - كلية الطب البيطري - كلية التمريض - كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي - كلية العلوم - كلية إدارة الأعمال - كلية الآداب والعلوم الإنسانية - كلية الفنون التطبيقية).

وتضم جامعة السويس الأهلية 9 كليات وتشمل (كلية طب الأسنان - كلية العلاج الطبيعي - كلية الهندسة والبترول والتعدين - كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي - كلية العلوم - كلية اللغات والعلوم الإنسانية - كلية الاقتصاد والإدارة والعلوم السياسية - كلية الإعلام - كلية الفنون التطبيقية).

وتضم جامعة دمياط الأهلية 5 كليات وتشمل (كلية التمريض - كلية الفنون والتصميم - كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي - كلية الآثار والسياحة - كلية إدارة الأعمال).

وتضم جامعة عين شمس الأهلية 11 كلية وتشمل (كلية الهندسة - كلية الحاسبات والمعلومات - كلية التجارة - كلية العلوم - كلية الزراعة - كلية الآداب - كلية الإعلام - كلية الطب البشري - كلية طب الأسنان - كلية التمريض - كلية القانون الدولي).

وتضم جامعة الوادي الجديد الأهلية 5 كليات وتشمل (كلية الصيدلة - الطب البيطري - الزراعة - العلوم - اللغات والعلوم الإنسانية ).

وتضم جامعة الأقصر الأهلية 4 كليات وتشمل (كلية السياحة والآثار - كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعي - كلية اللغات والعلوم الإنسانية - كلية الفنون التطبيقية).

وتضم جامعة الفيوم الأهلية 7 كليات وتشمل (كلية الطب - كلية طب وجراحة الفم والأسنان - كلية الهندسة - كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصنطاعي - كلية التمريض - كلية العلوم - كلية اللغات والعلوم الإنسانية).

وتضم جامعة طنطا الأهلية 9 كليات وتشمل (كلية الطب - كلية طب الأسنان - كلية الصيدلة - كلية التمريض - كلية الهندسة - كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي - كلية العلوم - كلية العلوم الإدارية - كلية الألسن).

وتضم جامعة مدينة السادات الأهلية 6 كليات وتشمل (الحاسبات والذكاء الاصطناعي - التجارة - العلوم - الصيدلة - الطب البيطري - السياحة والفنادق).

وأوضح المتحدث الرسمي أنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة للعرض على مجلس الوزراء، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية لاستصدار القرارات الجمهورية الخاصة بإنشاء الجامعات الأهلية الجديدة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجامعات الأهلية الجديدة استكملت مواردها المادية والبشرية لتكون جاهزة لبدء الدراسة بها اعتبارًا من العام الدراسي القادم 2025/2026.

جدير بالذكر أن عدد الجامعات الأهلية ارتفع إلى 32 جامعة بعد الموافقة على إنشاء 12 جامعة جديدة، ليصبح عدد الجامعات في مصر 128 جامعة.