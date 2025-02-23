طلاب جامعة الأزهر يشاركون في المنتدى التثقيفي التاسع دعمًا للمبادرة الرئاسية «بداية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 فبراير 2025 01:28 مساءً - دعمًا لجهود الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» وانطلاقًا من حرص جامعة الأزهر الشريف على مشاركة طلاب الجامعة في جميع الفعاليات والأنشطة الطلابية من أجل تلاقح الأفكار وتصحيح المفاهيم الخاطئة والمغلوطة؛ شارك وفد طلاب وطالبات جامعة الأزهر في فعاليات المنتدى التثقيفي التاسع لطلاب جامعة الأزهر الذي تستضيفه المدينة الشبابية بمحافظة بورسعيد، الذي يُقام تحت شعار "لازم نفهم"؛ بهدف مواجهة الأفكار الهدامة وتعزيز دور الشباب في بناء الدولة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وبإشراف الدكتور سيد بكري، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، واللواء عبد الرحمن شلش، رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية، والدكتورة أميرة فاروق، مدير عام المدن الشبابية بالقناة وسيناء.

وأعلن الدكتور سيد بكري أن هذا المنتدى يمثل خطوة مهمة في تعزيز وعي الطلاب بمخاطر الأفكار الهدامة، من خلال فعاليات متنوعة تهدف إلى نشر الفكر المعتدل بين شباب الجامعة، وأوضح أن المنتدى يأتي في إطار خطة الجامعة لتحصين الشباب من الأفكار المتطرفة، مما يعكس حرص القيادة على الاستثمار في جيل المستقبل وتنمية مهاراته العلمية والعملية؛ تماشيًا مع رؤية تهدف إلى تحقيق ريادة علمية وثقافية في المجتمع المصري.

من جانبه، قال الأستاذ محمد قاسم، مدير عام رعاية الطلاب بجامعة الأزهر: إن المنتدى يشكل فرصة حقيقية للحوار والتفاعل بين الطلاب والمتخصصين في مجالات متعددة، مما يساعدهم على تنمية مهاراتهم الفكرية والثقافية وتعزيز وعيهم بقضايا الوطن، وأوضح أن الجامعة تحرص على تنظيم مثل هذه الفعاليات لخلق جيل واعٍ قادر على التفكير النقدي والإسهام في بناء المجتمع.

وتتضمن فعاليات المنتدى جلسات حوارية، وورش عمل، وندوات تفاعلية، إضافة إلى جولات سياحية للطلاب تشمل: مدينة بورسعيد، وقناة السويس، وجبل الملح؛ بهدف تعزيز الروابط الثقافية والتعرف على المعالم التاريخية والتراثية لمصر.

جاء ذلك بمشاركة الدكتورة هبة سعودي، أستاذ الفيزياء بكلية العلوم بجامعة الأزهر منسق الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد النوتي، مدير إدارة رعاية الطلاب بالوجه البحري، والدكتور أحمد كشك، والدكتور عاصم عبد القادر، والدكتور طه عبد المعبود، والدكتور أحمد سامي، والدكتور سامح شراقي.

ويمثل المنتدى منصة علمية وتثقيفية مهمة تسهم في تمكين الشباب وتأهيلهم فكريًّا وثقافيًّا، بما يعزز من دورهم في بناء مستقبل الوطن.