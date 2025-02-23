ختام الاجتماع الافتتاحي لمبادرة مواءمة اللوائح التنظيمية للأدوية في شمال إفريقيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 فبراير 2025 01:28 مساءً - اختتمت هيئة الدواء المصرية فعاليات الاجتماع الافتتاحي لمبادرة مواءمة اللوائح التنظيمية للأدوية في شمال إفريقيا (NA-MRH)، الذي انعقد على مدار ثلاثة واستضافته القاهرة، بمشاركة وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (AUDA-NEPAD) ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، وبحضور ممثلين عن الهيئات التنظيمية للأدوية بدول شمال إفريقيا، وعدد من الخبراء الدوليين في مجال التنظيم الدوائي.

وخلال الاجتماع الختامى أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، على أهمية اطلاق المبادرة كخطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل الدوائي بين دول شمال إفريقيا، مشددًا على أن مواءمة اللوائح التنظيمية ستسهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات تسجيل الأدوية، وضمان جودتها وسلامتها، وتحسين إتاحتها للمرضى في المنطقة، وأوضح أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على استمرار التعاون بين الهيئات التنظيمية، وتبادل الخبرات، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، مشيرًا إلى التزام مصر بدعم كافة الجهود الإقليمية الرامية إلى تعزيز الأمن الدوائي وتحقيق التكامل الصحي على مستوى القارة الإفريقية، وقام بتوجيه الشكر لجميع المشاركين من الهيئات التنظيمية الوطنية، والشركاء الدوليين، والخبراء الفنيين، مؤكدًا أن هذا الاجتماع يمثل انطلاقة حقيقية نحو تحقيق نظام تنظيمي أكثر كفاءة ومرونة في شمال إفريقيا.

شهدت الاجتماعات مشاركة هيئة الدواء المصرية في العديد من الجلسات في مجالات دوائية وتنظيمية متعددة، حيث قامت د. شيرين عبد الجواد، رئيس الادارة المركزية للرعاية الصيدلية، بعرض رؤية الهيئة في مجال اليقظة الدوائية وانجازاتها في ضوء اعتماد هيئة الدواء المصرية لمستوى النضج الثالث وفقا لتصنيف منظمة الصحة العالمية لتنظيم الأدوية واللقاحات، وقامت د/ مها محمد، مدير عام اليقظة الدوائية، باستعراض أحدث الإحصائيات لأنشطة اليقظة الصيدلية التي تعمل على تحسين جودة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى توصيات المتعلقة بتطوير أنظمة اليقظة الدوائية فى إقليم شمال إفريقيا من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من الخبرات الحالية مع السعي لتحقيق تنسيق أفضل بين دول المبادرة، وشاركت د. أمنية عبد الله في جلسة بعنوان "دور هيئة الدواء المصريه فى تطبيق اشتراطات التصنيع الجيد "، شمل العرض التعريف بنظام التفتيش الدوري على مصانع الأدوية من قبل إدارة التفتيش على المصانع، وتوضيح تجربة هيئة الدواء للحصول على مستوى النضج الثالث فى مجال الأدوية فيما يخص التفتيش الرقابي، و هو ما سهم فى وضع مصانع الأدوية المصرية فى صدارة المنافسة دوليا فى مجال صناعة المستحضرات الصيدلية، ومناقشة تعزيز التعاون الإقليمي في مجال التصنيع الجيد، وتنسيق الاجتماعات وورش العمل و البرامج التدريبية، ودور المبادرة في دعم التكامل الدوائي بين الدول الأعضاء.

يذكر أنه تم انتخاب مصر رئيسا للمبادرة لمدة ثلاث سنوات والمغرب نائبا للرئيس وتونس للأمانة الفنية، وهو ما يعكس الثقة الدولية والإفريقية والإقليمية في منظومة الرقابة الدوائية المصرية، والتميز المؤسسي رفيع المستوى الذي حققته هيئة الدواء المصرية بحصولها على العديد من الاعتمادات الدولية وعضوية المنظمات الدولية ذات المرجعية الدوائية المعتمدة، والتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية، والتعاون المثمر مع وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية.

وعلى هامش ختام الاجتماعات، قام الوفد بزيارة لمعامل هيئة الدواء المصرية بالمنصورية، والتي شارك فيها رئيس المبادرة القارية لموائمة اللوائح التنظيمية فى افريقيا AMRH وعدد من ممثلى الهيئات التنظيمية بشمال إفريقيا من ليبيا والجزائر وتونس وممثلي منظمة الصحة العالمية ووكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية ، وخلال الجولة تم تفقد واستعراض الإمكانيات التى تمتلكها هيئة الدواء المصرية في العمل الرقابي، وإنشاء وتحديث المعامل وفق أحدث معايير الجودة والتحديثات الدولية.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز التكامل الصحي بين الدول الإفريقية، بما يسهم في ضمان توفير الأدوية بأسعار عادلة وجودة عالية، ويعزز من قدرة الدول الأعضاء على مواجهة التحديات التنظيمية في قطاع الدواء.