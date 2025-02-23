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ضبط قضايا إتجار فى النقد الأجنبى بـ8 مليون جنية

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ضبط قضايا إتجار فى النقد الأجنبى بـ8 مليون جنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 فبراير 2025 12:32 مساءً - أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (8  مليون جنيه).  

 

جاء ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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