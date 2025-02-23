إحباط محاولات بؤرتين إجراميتين جلب كمية مخدرات وأسلحة نارية ومصرع 4 عناصر إجرامية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 فبراير 2025 12:32 مساءً - إستمراراً لتوجيه وزارة الداخلية الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية القائمة على جلب المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، فقد وردت معلومات أكدتها تحريات إدارتى البحث الجنائى بمديريتى أمن الجيزة والدقهلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام بؤرتين إجراميتين تضمان 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، بجلب مواد مخدرة وأسلحة نارية وذخائر غير مرخصة للإتجار بها.

وتم إستهدافهم وفقاً لإجراءات مقننة بمشاركة قطاع الأمن المركزى، ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مطلوب ضبطهم لسابقة إتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى عدد من الجنايات، ما بين قتل وسلاح نارى وسرقة بالإكراه وشروع فى قتل ومخدرات، وضُبط الأخير وبحوزتهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش – بانجو" – 5 بنادق آلية – عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.