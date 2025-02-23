”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” والجمعية المصرية لطب السمع والإتزان يوقعان بروتوكول تعاون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 فبراير 2025 12:31 مساءً - "إيمان كريم" المشرف العام على المجلس:

- الهدف من الاحتفال باليوم العالمي للسمع هو رفع مستوى الوعي بأهمية هذه الحاسة..ولتحفيز الجهود المبذولة لحمايتها

ـ المجلس قام بالعديد من الجهود التي تدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وتمكنهم داخل المجتمع

- المجلس يسعي جاهدًا لمساعدة ضعاف السمع والعمل على حل مشكلاتهم والاعتراف بحقوقهم وتضمينها في الاستراتيجية القومية للإعاقة

ـ أدعوا الحضور والعالم أجمع أن يعملوا على نشر الوعي بأهمية السمع.. ودعم الجهود المبذولة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في السمع

وقع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أمس، بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية لطب السمع والإتزان، بهدف تعزيز وتطوير العلاقات بينهما في المجالات التدريبية والاستشارية والبحثية والمجتمعية، وتبادل الخبرات في المجالات الصحية والطبية والنفسية والمجتمعية، ويأتي ذلك بالتزامن مع قرب إحتفالات العالم باليوم العالمي للسمع، الذي بدأ الإحتفال به لأول مرة بمبادرة من قبل منظمة الصحة العالمية في الثالث من مارس عام 2007، ويحتفل به العالم هذا العام تحت شعار "تغيير العقليات: تمكين نفسك لجعل رعاية الأذن والسمع حقيقة واقعة للجميع".

وقع بروتوكول التعاون من جانب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس، ومن جانب الجمعية المصرية لطب السمع والإتزان، الدكتور هشام كوزو رئيس مجلس إدارة الجمعية، ويعمل بروتوكول التعاون على تحقيق الأهداف المرجوة من الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في كل ما يخدم ذوي الإعاقة السمعية، وذلك من خلال تنفيذ حملات توعوية لرفع الوعي المجتمعي، من خلال المؤتمرات والدورات والندوات بالتعاون مع المجتمع الأكاديمي والمدني بمصر والدول العربية، ونشر الأبحاث العلمية في مجال الإعاقة السمعية في التخصصات المرتبطة بالإعاقة في مجالات التشخيص والعلاج وبرامج التأهيل، وكذلك برامج الدمج في التعليم، والمجالات القانونية والمجتمعية للإعاقة، وتكوين شبكة اتصال قوية وطنيا وإقليميا ودوليا مع المؤسسات والهيئات والجمعيات المعنية، بالإضافة إلى إقامة وتفعيل الأنشطة المشتركة لتبادل الأخبار والمعرفة المتخصصة مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية ودمجهم في المجتمع.

كما يعمل بروتوكول التعاون على تنفيذ جلسات التدريب والتأهيل والتوجيه لتنمية القدرات من خلال مساعدة ذوي الإعاقة السمعية على التعرف على حقوقهم وتوظيف كامل طاقتهم، وتعزيز التعاون في المجال الصحي والنفسي والتعليمي والتمكين الاجتماعي والاقتصادي للفئات المجتمعية ذوي الإعاقة أو تلك المعرضة لخطر الإعاقة، والمستهدفة من الطرفين، وكذلك تنظيم ورش عمل ودورات تعليمية وتدريبية بالإضافة الى تطوير وعمل برامج توعوية صحية مشتركة في مجال السمع واللغة والاتزان لخدمة المجتمعات العربية.

وفي سياق متصل قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الهدف من الاحتفال باليوم العالمي للسمع هو رفع مستوى الوعي بأهمية هذه الحاسة، ولتحفيز الجهود المبذولة لحمايتها، والتأكيد على أن السمع هو مفتاح التواصل، والتعلم، والمشاركة الفعالة في المجتمع، مؤكدة أن المجلس يؤمن بأن السمع حق من حقوق الإنسان، وأن فقدان السمع يمكن أن يؤدي إلى العزلة الاجتماعية، والتهميش، وصعوبات في التعلم والتطور.

أوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن منظمة الصحة العالمية تتوقع أن يعاني أكثر من 500 مليون شخص من فقدان السمع المسبب للإعاقة، والذي يتطلب إعادة التأهيل، بحلول عام 2030، كما تتوقع في العام السابق ذكره أن يواجه أكثر من مليار شاب خطر فقدان السمع الدائم بسبب التعرض لفترات طويلة للأصوات العالية أثناء الهوايات الترفيهية مثل الاستماع إلى الموسيقى وألعاب الفيديو، ولذلك فإن الطريقة التي نعتمد عليها في كيفية العناية بآذاننا اليوم هي التي تحدد كيفية سماعنا في المستقبل، ويمكن تجنب العديد من حالات فقدان السمع من خلال تبني ممارسات الاستماع الآمن والعناية الجيدة بالسمع، وبالنسبة لأولئك الذين يعيشون مع فقدان السمع، فإن الكشف المبكر والوصول إلى إعادة التأهيل في الوقت المناسب أمر ضروري لتحقيق أقصى إمكاناتهم، مشيدة بمبادرة السيد رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة في سبتمبر 2019، التي من خلالها يتم فحص الأطفال منذ اليوم الأول للولادة وحتى عمر 28 يوم من خلال المسح السمعي لهم، الذي يتم عن طريق أجهزة قياس المسح السمعي بوحدات الرعاية الأولية، ويتم أيضًا من خلال المبادرة تدريب القائمين على المنظومة لفحص جميع الأطفال حديثي الولادة لقياس حدة السمع، والتشخيص والعلاج عن طريق متابعة الأطفال المحتمل إصابتهم بضعف أو فقدان السمع، وتوفير الخدمات التشخيصية والعلاجية من خلال مراكز علاج المستويات الأعلى أو مستشفيات الإحالة.

أشارت أن المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقة قام بالعديد من الجهود التي تدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وتعمل على تمكينهم داخل المجتمع، ومن بين تلك الجهود مبادرة المجلس القومية "أسرتي قوتي"، التي تستهدف تمكين ذوي الإعاقة من خلال الأسرة، ويتم تنفيذ المبادرة من خلال ندوات توعوية لدعم الأسر، وتوفير الإرشاد الأسري والنفسي لهم لدعم أطفالهم، وتوعيتهم بحقوق أطفالهم وكيفية الحصول عليها، كما يقوم العمل بتنفيذ دورات تدريبية لمقدمي الخدمة في الجهات الحكومية وتدريبهم على آداب التعامل مع الإعاقات المختلفة، وتعليمهم لغة الإشارة، بهدف تسهيل التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن بين هذه الجهات هيئة التأمين الصحي الشامل، كما نظم المجلس بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان لقاءًا لتعزيز وعي الكوادر الطبية في محافظتي القاهرة والجيزة، وسيتم تعميمه في جميع المحافظات، كما شارك المجلس في المؤتمر العالمي للصحة والسكان بحلقة نقاشية حول منظور الإعاقة في التنمية المستدامة، ونظم ندوة تثقيفية للإسعافات الأولية بلغة الإشارة مع هيئة الهلال الأحمر للسيدات من ذوات الإعاقة السمعية، بالإضافة إلى عقده دورات تثقيفية حول الصحة الإنجابية والعنف الرقمي للسيدات من ذوات الإعاقة، لاسيما ذوات الإعاقة السمعية منهن.

تابعت أن المجلس يسعي جاهدًا لتحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها مساعدة ضعاف السمع والعمل على حل مشكلهم، والاعتراف بحقوقهم، وتضمينها في الاستراتيجية القومية للإعاقة، التي يعكف على إعدادها المجلس، وتراعي كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لاسيما ذوي الإعاقة السمعية منهم، لافته أن ذلك يتطلب العمل معًا لإطلاق مبادرة رئاسية لصحة السمع، بهدف تسليط الضوء على أهمية صحة السمع، وتوفير الموارد اللازمة لتطوير الخدمات الصحية المتعلقة به، وكذلك التنسيق لوضع استراتيجية وطنية للإعاقة السمعية، تهدف إلى وضع خطة شاملة للتعامل مع قضايا الإعاقة السمعية، وتحديد الأدوار والمسئوليات لكل جهة معنية في مصر، والعمل على تعزيز التعاون والتكامل بين هذه المؤسسات، وتبادل الخبرات والموارد فيما بينهم.

ووجهت "المشرف العام على المجلس" رسالة للحضور وللعالم أجمع هي أن السمع كنز لا يقدر بثمن، ويجب علينا أن نحافظ عليه ونحميه، ونعمل معًا من أجل عالم يتمتع فيه الجميع بحاسة سمع صحية، مجددة الدعوة للجميع بأن يكونوا جزءًا من هذه الرسالة، وأن يعملوا على نشر الوعي بأهمية السمع، ويدعموا الجهود المبذولة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في السمع، لافته أن التعاون والدعم المستمر يمثل حجر الزاوية في جهود المجلس الرامية إلى خدمة فئة ذوي الإعاقة السمعية، وتوفير الرعاية الشاملة لهم، لاسيما في ظل إيمان المجلس بأن العمل المشترك هو السبيل الأمثل لتحقيق أهدافه النبيلة، وبناء مجتمع دامج يسع الجميع.