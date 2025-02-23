وزير الخارجية والهجرة يجرى اتصالين هاتفين مع وزيرى خارجية الكونجو الديمقراطية ورواندا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 فبراير 2025 12:31 مساءً - بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية، أجرى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة يومى ٢٢ و٢٣ فبراير اتصالين هاتفين مع كل من السيدة "تريز فاجنر" وزيرة خارجية جمهورية الكونجو الديمقراطية والسيد "أوليفييه ندوهونجيرهى" وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية رواندا. وقد نقل الوزير عبد العاطى تحيات فخامة السيد رئيس الجمهورية إلى كل من الرئيس "فيليكس تشيسيكيدى" رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية والرئيس "بول كيجامى" رئيس جمهورية رواندا.

أكد الوزير عبد العاطى خلال الاتصالين على العلاقات الوثيقة التي تربط مصر بكل من جمهورية الكونجو الديمقراطية وجمهورية رواندا والاهتمام الذى توليه مصر لتعزيز مسارات التعاون الثنائى فى المجالات المختلفة مع البلدين الصديقين، والتطلع للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية.

تطرق السيد وزير الخارجية خلال الاتصالين للتطورات المقلقة في منطقة شرق الكونجو، حيث أكد الوزير عبد العاطى على أهمية وقف التصعيد والعمل على تهدئة الموقف وممارسة ضبط النفس، لإفساح المجال للتوصل لتسوية سياسية تحد من التوترات القائمة، واستعادة الهدوء والاستقرار بالمنطقة.

كما أكد الوزير عبد العاطى على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لرفع المعاناة الإنسانية المتفاقمة عن سكان المنطقة، منوهاً إلى استعداد مصر لتقديم اى دعم ممكن للتخفيف من حدة الأزمة.