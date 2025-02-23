وزير التموين ومحافظ الشرقية يفتتحان معرض «أهلاً رمضان» بمدينة العاشر من رمضان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 فبراير 2025 11:30 صباحاً - في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية للتوسع في إقامة معارض “أهلاً رمضان” وأسواق اليوم الواحد، افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، معرض “أهلاً رمضان” بمدينة العاشر من رمضان، والذي يقدم تخفيضات تصل إلى 30% على مختلف السلع الأساسية، وذلك بحضور المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، واللواء وليد ابو المجد نائب الوزير، والدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وأحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، و أحمد عصام، معاون الوزير، والمهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.

ويقام المعرض على مساحة 6000 متر مربع، بمشاركة 123 عارضًا، بالتنسيق مع محافظة الشرقية ومديرية التموين، ومجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان، وجهاز المدينة، وكبار الموردين والتجار ومنتجي السلع الغذائية، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والمواد الغذائية الخاصة بشهر رمضان بأسعار مخفضة، بما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معارض “أهلاً رمضان” تأتي ضمن جهود الوزارة لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة، حيث تضم المعارض منتجات أساسية مثل الزيت والسكر والمكرونة والأرز والسمن، بالإضافة إلى الألبان والجبن والبقوليات واللحوم الطازجة والمجمدة، فضلًا عن ياميش رمضان والتمور، وذلك لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم. كما أوضح أن الوزارة تعمل على التوسع في إقامة هذه المعارض بجميع المحافظات، بالتعاون مع الغرف التجارية وكبرى الشركات المنتجة، لضمان توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة.

وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار جهودها في تعزيز الأمن الغذائي، من خلال التوسع في إقامة المعارض والمنافذ التموينية والشوادر، بما يضمن استقرار الأسعار وتوفير السلع بالكميات الكافية، تماشيًا مع توجهات الدولة في دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم خلال شهر رمضان المبارك.

وقد تم حتى الآن إقامة وافتتاح 12 معرضًا لمبادرة “أهلاً رمضان” في مختلف مدن ومراكز محافظة الشرقية، منها: الزقازيق، ديرب نجم، ههيا، الإبراهيمية، أبو كبير، فاقوس، الحسينية، منشأة أبو عمر، صان الحجر، مشتول السوق، وجارٍ تجهيز أكثر من 20 معرضًا إضافيًا ليصل إجمالي المعارض إلى أكثر من 30 معرضًا، بما يضمن وصول التخفيضات إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين. كما تم تخصيص ركن ثابت لأسواق اليوم الواحد داخل معارض “أهلاً رمضان”، إلى جانب استمرار تنظيم الأسواق المتنقلة في مختلف المدن والمراكز، مع تخصيص أركان في السلاسل التجارية لعرض المنتجات المخفضة، بالإضافة إلى الشوادر الدائمة لبيع الخضروات والفاكهة واللحوم بأسعار مناسبة.

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية أن المديرية تتابع سير العمل في المعارض لضمان الالتزام بجودة المنتجات وأسعارها المخفضة، كما رفعت درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان من خلال التوسع في إقامة معارض “أهلاً رمضان” والتنسيق مع مختلف الجهات لضمان توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة، بما يحقق أقصى استفادة للمواطنين.