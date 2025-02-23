وزير الصناعة والنقل يترأس الاجتماع ال 84 لشركة الجسر العربي للملاحة بحضور...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 فبراير 2025 11:29 صباحاً - <<< الشركة استطاعت خلال عام 2024 تحقيق العديد من الأرقام والانجازات التاريخية التي لم يسبق وان حققتها الشركة منذ تأسيسها من أربعين عاما

<<<. تحقيق أعلى معدل نقل شحن والبضائع منذ تأسيسها ، حيث تم نقل (79) ألف شاحنة محملة بنسبة زيادة بلغت (54%) عن أعداد الشاحنات المنقولة خلال العام 2023 ووصلت نسبة الزيادة في الربح التشغيلي الى ما يزيد عن (182%) و تحقيق اعلى إيرادات في تاريخها والتي تجاوزت 86 مليون دولار وبزيادة بلغت 48% عن العام الماضي

<<<. الشركة ادخلت ثلاث وحدات بحرية جديدة في عام 2024 وتملكت احدث بواخر الشحن في منطقة البحر الأحمر ورفعت طاقتها الاستيعابية من الشحن لتتجاوز 300 شاحنه يومياً

<<<. سيتم ادخال الباخرة الجديدة الحسين الى الخدمة قبل نهاية مارس من هذا العام ليصل عدد وحدات الاسطول الى عشرة وحدات وهو اعلى عدد وحدات تتملكه الشركة لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها ،

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحضور المهندسة وسام التهتموني وزير النقل الأردني و الأستاذ/ حازم راضي رئيس مجلس إدارة شركة الجسر العربي للملاحة ممثلا عن وزير النقل العراقي المهندس رزاق السعداوي وأعضاء مجلس إدارة الشركة الاجتماع ال 84 للشركة حيث تم خلال الاجتماع المصادقة على النتائج المالية للشركة للعام 2024، واستعراض نشاطات الشركة وأهم إنجازاتها في عام 2024.

وحيث اوضح مدير عام الشركة الأستاذ عدنان العبادلة ان الشركة وخلال عام 2024 حققت العديد من الأرقام والانجازات التاريخية التي لم يسبق وان حققتها الشركة منذ تأسيسها من أربعين عاما، وذلك بالرغم من كل الظروف والأحداث التي شهدتها منطقة عمل الشركة في عام 2024 حيث استطاعت الشركة بفضل خطط العمل و الاستراتيجيات التنفيذية التي انتهجتها من تحقيق أعلى نتائج إيجابية، ووصلت الى أعلى معدل نقل شحن وبضائع منذ تأسيسها ، حيث تم نقل (79) ألف شاحنة محملة بالمنتجات الصناعية والزراعيه بين اسيا العربية وافريقيا العربية وبنسبة زيادة بلغت (54%) عن أعداد الشاحنات المنقولة خلال العام 2023 واثر ذلك على كافة القطاعات والهيئات المينائية في البلدين و وصلت نسبة الزيادة في معدلات الإركاب على بواخر الشركة الى (22%) كما وصلت نسبة الزيادة في الربح التشغيلي الى ما يزيد عن (182%)

و أضاف العبادله ان الشركة استطاعت تحقيق اعلى إيرادات في تاريخها والتي تجاوزت 86 مليون دولار وبزيادة بلغت 48% عن العام الماضي ، كما أدخلت الشركة ثلاث وحدات بحرية جديدة في عام 2024 وتملكت احدث بواخر الشحن في منطقة البحر الأحمر ورفعت طاقتها الاستيعابية من الشحن لتتجاوز 300 شاحنه يومياً بفضل الجيل الجديد من البواخر كما سيتم ادخال الباخرة الجديدة الحسين الى الخدمة قبل نهاية مارس من هذا العام وبذلك يصل عدد وحدات الاسطول الى عشرة وحدات وهو اعلى عدد وحدات تتملكه الشركة وذلك لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها ،

كما وصلت الموجودات الى رقم قياسي في عام 2024 حيث وصلت الى 190 مليون دولار وكذلك حقوق الملكية الى 155 مليون دولار .مشيرا ان زيادة الإيرادات المحققة من مختلف أنشطة الشركة، جاءت من خلال خطط عمل معدة مسبقاً لتحديث وتطوير أسطول بواخر الشركة وتنويع مصار الدخل ، ورفع مستوى الخدمات المقدم على متن اسطول الشركة الحديث والاهتمام بالمسافرين والسياح وشركات النقل وإدخال جيل جديد من البواخر بمواصفات تتناسب مع الأرصفة ومع الظروف التشغيلية والجوانب التسويقية الأمر الذي ساهم في تنويع وزيادة مصادر دخل الشركة، موضحا ارتفاع إيرادات تأجير الوحدات البحرية بما يزيد عن (90%) ، وحيث أصبحت الجسر العربي الشركة الأولى في تأجير وحداتها البحرية في منطقة البحر الأحمر نتيجة لكفاءة كوادرها وثقة الشركات في المنطقة بالجسر العربي .

مضيفا ان الشركة ستواصل نهج تطوير ورفع مستوى خدماتها، وستعمل الشركة على زيادة رأسمالها من الأرباح المحققة ليصبح (120,000,000) مائة وعشرون مليون دولار، الأمر الذي يؤكد مدى قوة وصلابة الشركة المالية، حيث ستعمل الشركة وضمن خططها المستقبلية على تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية بالتشارك مع القطاع الخاص والحكومي، حيث تستهدف الشركة تطوير وانشاء محطة للركاب وأرصفة وفق أعلى المواصفات الفنية، بالإضافة الى استحداث خطوط ومسارات جديدة لنقل البضائع من خلال الموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط، مستفيدة من التطور الهائل الذي تشهده جمهورية مصر العربية في انشاء الطرق والموانئ خصوصاً موانئ البحر الأحمر، كما ان الشركة تدرس أيضاً إمكانية انشاء حوض جاف للسفن يخدم أسطول الشركة والبواخر المارة في البحر الأحمر.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال الاجتماع على عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر مع أشقائها في الأردن والعراق، وعلى أهمية التعاون المشترك بين البلدان الثلاثة في مجالات النقل المختلفة، مشيرا إلى أن شركة الجسر العربي تمثل نموذجا ناجحا للشراكة العربية وتقوم بدور كبير في تعزيز التجارة البينية وزيادة حجم المبادلات التجارية العربية الآسيوية الأفريقية لافتا الى انها من أهم الشركات البحرية الرائدة في مجال النقل البحري في منطقة البحر الأحمر ولها الريادة في صناعة النقل البحري في المنطقة

كما اشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بما حققته الشركة من نتائج مميزة وتاريخية غير مسبوقه منذ تأسيسها مشيدا بإدارة الشركة التي استطاعت تحويل ظروف العمل الصعبة الى فرص للنجاح، خاصة مع الظروف الإقليمية الراهنة بالإضافة إلي الاستعداد المستمر لقيادات الشركة واتخاذها الإجراءات السريعة والمناسبة لمواجهة التحديات والظروف المستجدة، على مدار السنوات السابقة وهو ماساهم في النهوض بهذا الصرح العربي وتحقيق هذه النتائج الإيجابية الكبيرة مؤكدا على ضرورة استمرار الشركة في نهج التطوير والتحديث لاسطولها وخدماتها لما له دور مهم في تنويع وزيادة إيرادات مشيرا الى أن اهمية المحافظة على هذا الصرح العربي المميز وذلك نظرا للدور الكبير والمهم الذي تقوم به الشركة في خدمة حركة التجارة العربية وتطويرها وتنميتها، بالإضافة الى الشراكات والمشاريع المستقبلية التي تعمل الشركة على تنفيذها والتي ستؤهلها لتكون لاعب أساسي في سلاسل الإمداد والتوريد، وحلقة وصل لنقل التجارة العربية بأسلوب النقل متعدد الوسائط، وبما يخدم مصالح الدول الثلاث، هذا بالإضافة الى كونها محرك تنموي واقتصادي أساسي لكل من نويبع والعقبة

ومن جانبها أكدت المهندسة وسام التهتموني وزيرة النقل الأردنية ان الإدارة الفريدة والمتميزة لهذا الصرح العربي وبيئة العمل التشاركية التي يسودها جو من المحبة والأخوة كانت حجر الأساس في تحقيق هذه النتائج الباهرة والتاريخية، كما أكدت على ان الشركة ستدخل بشراكات ومشاريع استراتيجية تساهم في انماء اعمالها وتطويرها، وتعزز من دور الشركة المحوري في تحقيق رؤية وزارة النقل الاردنية ليكون الأردن وجهة عالمية من خلال حجم المنقول عبر أراضيه "ترانزيت" باتجاه سوريا والعراق ودول الخليج العربي، كما واشادت الوزيرة بدور الشركة في تقديم كافة التسهيلات لنقل الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية الى أهلنا في قطاع غزة المحاصر.

وبدوره أشاد ممثل وزير النقل العراقي بالدور الكبير الذي تلعبه شركة الجسر العربي في نقل الصادرات والواردات عبر اسطولها البحري من مصر الى العراق وبالعكس، حيث أكد على ان شركة الجسر العربي هي قصة نجاح عربية، ويجب على الدول المحافظة عليها، وتقديم كافة التسهيلات لها لتحقق المزيد من النتائج المميزة، وأوضح انه سيكون للشركة دور مهم في ربط ميناء الفاو العراقي بموانئ دبي والخليج العربي.

وفي ختام الاجتماع أعرب وزراء النقل عن تقديرهم وشكرهم لإدارة الشركة على جهودهم المميزة والمبذولة للنهوض بهذا الصرح العربي الذي يجسد التعاون العربي المثمر، وأن اجتماعات الجمعية العمومية للشركة هي فرصة لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين الدول الثلاث في مجالات النقل المختلفة.