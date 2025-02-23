وزيرة التضامن الاجتماعي تكرم قطاع مكتب الوزيرة لتميزه خلال شهر فبراير

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 فبراير 2025 11:29 صباحاً - في إطار حرص الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على تكريم المتميزين العاملين في قطاعات الوزارة المختلفة، كرمت وزيرة التضامن الاجتماعي العاملين بقطاع مكتب الوزيرة، وذلك لتميزهم في العمل خلال شهر فبراير الجاري وإنجازهم العديد من المهام.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على لقاء العاملين بمكتب قطاع الوزيرة ، برئاسة الأستاذة رانيا عزت رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة،حيث يضم هذا القطاع مكتب رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة، والإدارة العامة للمكتب الفني للوزيرة، والإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية، وتسلموا شهادات تقدير لتميزهم والإشادة بمجهوداتهم.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنها حريصة على تكريم القطاعات المتميزة داخل الوزارة، وذلك في إطار التقييم المؤسسي لكافة قطاعات الوزارة، مطالبة قطاع مكتبها بالاستمرار في العمل المتميز خلال الفترة المقبلة، حيث يمكن للقطاع المتميز أن يكرم أكثر من مرة حال نجاحه في الحفاظ على تميزه.

ومن جانبهم أعرب العاملون بقطاع مكتب الوزيرة عن سعادتهم بتكريم وزيرة التضامن الاجتماعي لهم ، مشددين على استمرارهم في أداء مهامهم بنفس الدرجة من الكفاءة والتميز خلال الفترة المقبلة.