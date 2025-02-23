جامعة حلوان تُشعل روح التحدي والإبداع.. كلية الهندسة بحلوان تنظم مسابقة Robo...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 فبراير 2025 10:32 صباحاً - في خطوة تعزز من ريادة مصر في مجال التكنولوجيا والابتكار، تنظم كلية الهندسة بجامعة حلوان مسابقة Robo Soccer، الحدث التقني الفريد الذي يجمع بين الهندسة والذكاء الاصطناعي والابتكار. تُقام المسابقة يوم الاثنين الموافق 24 فبراير 2025 في تمام الساعة العاشرة صباحًا بقاعة الدكتور حسن حسنى، حيث تشهد تنافسًا بين فرق من الطلاب المبدعين في مجال الروبوتات.

يأتي تنظيم هذه المسابقة تماشيًا مع إطلاق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "السياسة الوطنية للابتكار المستدام"، التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، من خلال دعم المواهب الشابة وتشجيع البحث العلمي في المجالات التكنولوجية الحديثة.

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تسعى دائمًا لأن تكون منصة لدعم الابتكار والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذه المسابقة تعكس مدى التقدم الذي أحرزه الطلاب في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وأضاف أن جامعة حلوان تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز بيئة الابتكار وتشجيع طلابها على خوض التحديات التكنولوجية العالمية، لتأهيلهم لمستقبل يعتمد على المهارات الرقمية والتقنيات الذكية.

كما أوضح الدكتور محمود المسلاوي، عميد كلية الهندسة بجامعة حلوان، أن مسابقة Robo Soccer تعد فرصة استثنائية لطلاب الهندسة لتطبيق معارفهم الأكاديمية على أرض الواقع، من خلال تطوير وبرمجة روبوتات قادرة على التفاعل واتخاذ القرارات في بيئة تنافسية.

وأكد أن هذه المسابقة ليست مجرد تحدٍ تكنولوجي، بل هي تجربة تعليمية متكاملة تُكسب الطلاب مهارات التفكير الإبداعي والعمل الجماعي، مما يؤهلهم لسوق العمل في مجالات الهندسة والذكاء الاصطناعي.

يُذكر أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز البحث العلمي والابتكار، وتأهيل جيل جديد من المهندسين والمبرمجين القادرين على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.