بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة ومحافظة الوادي الجديد بغرض استخدام تطبيقات النانوتكنولوجي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 فبراير 2025 09:31 صباحاً - اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد: نتطلع لتوسيع نطاق التعاون مع جامعة القاهرة والاستفادة من كلية النانوتكنولوجي وتطبيقات أبحاثها في خدمة أغراض التنمية بالمحافظة.

د.محمد سامى عبدالصادق: التعاون مع محافظة الوادي الجديد هدفه استخدام الحلول المبتكرة في مواجهة التحديات الزراعية بالمناطق الصحراوية، والتعاون يعكس التزام جامعة القاهرة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الابتكار في القطاع الزراعي.

د.رباب الشريف، عميدة كلية الدراسات العليا للنانوتكنولوجي: توظيف نتائج البحوث بالكلية لاستصلاح الأراضي وزراعتها وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتقديم الاستشارات الفنية للمستثمرين.

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، توقيع بروتوكول التعاون بين جامعة القاهرة، ممثلة فى كلية الدراسات العليا للنانوتكنولوجي، ومحافظة الوادي الجديد، بقاعة أحمد لطفي السيد بالجامعة.

وقع بروتوكول التعاون، الدكتورة رباب الشريف عميدة كلية الدراسات العليا للنانوتكنولوجي، والدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، بحضور عدد من قيادات الجامعة.

وفي كلمته، أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق على أن التعاون مع محافظة الوادي الجديد هدفه استخدام الحلول المبتكرة في مواجهة التحديات الزراعية بالمناطق الصحراوية، مشيرا إلى أن التعاون يهدف إلى تعزيز كفاءة الموارد الطبيعية، وزيادة الانتاجية الزراعية، كما أنه يعكس التزام الجامعة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الابتكار في القطاع الزراعي.

ومن جانبه، أكد اللواء دكتور محمد الزملوط أن المحافظة تتطلع للاستفادة من الكفاءات والخبرات العلمية لأساتذة جامعة القاهرة من أجل تطبيق أبحاثهم بما يعود بالنفع على محافظة الوادي الجديد، ومشيدًا بالدعم الكبير من القيادة السياسية للمحافظة والذي تمثل في تخصيص 100 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية من شبكات طرق وكهرباء وشبكات اتصالات وغيرها، وإنشاء ثلاثة مطارات، ومتطلعًا إلى توسيع نطاق التعاون المشترك مع الجامعة للاستفادة من خبراتها ونتائج أبحاثها.

وأوضحت د.رباب الشريف عميدة كلية الدراسات العليا للنانوتكنولوجي، أن البروتوكول الذي تم توقيعه يستهدف الاستفادة من الخبرات العلمية لكلية الدراسات العليا للنانوتكنولوجي في مجال استصلاح الأراضي بالوادى الجديد وزراعتها، وإجراء الأبحاث الزراعية عليها بهدف زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، وتقديم الاستشارات الفنية للمستثمرين حول أفضل الممارسات الزراعية وإستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتوفير المواد النانوية اللازمة للمشروع ونشر ابحاثها على المزارعين، بهدف رفع الوعى لديهم.

حضر توقيع بروتوكول التعاون،كل من: د. رجب طاجن المستشار القانوني لجامعة القاهرة، ود. محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي للجامعة، ود.سها علي وكيل كلية النانوتكنولوجي لشئون الدراسات العليا والبحوث،

و د.خالد سليمان وكيل كلية النانوتكنولوجي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. محمد جمال فرحات رئيس قسم التقنيات الحيوية بالكلية، ود.محمود الحسيني رئيس قسم تقنيات التصنيع بالكلية، ود. سالي السيد مهنا الأستاذ المساعد بالكلية، ود.أحمد صادق منصور، ، وا.محمد صبحى منسق البروتوكول، وا.هناء رجائي أمين عام الكلية، وممثلو محافظة الوادي الجديد.

وفى نهاية اللقاء أهدى د.محمد سامى عبدالصادق درع جامعة القاهرة للواء دكتور محمد الزملوط تقديرًا لجهوده في تطوير المحافظة.