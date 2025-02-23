بالإنفوجراف…. الحصاد الاسبوعى لانشطة وزارة البيئة خلال الفترة من ١٥- ٢٢...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 فبراير 2025 08:26 صباحاً - تستعرض وزارة البيئة فى الحصاد الاسبوعي أبرز أنشطة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وقطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من ١٥ - ٢٢ فبراير الجاري وتشمل:

- وزيرة البيئة تبحث مع نائب رئيس الشركة البريطانية للبترول بمصر BP تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي المتجدد في مصر.

- وزيرة البيئة تستقبل محافظ الفيوم ويبحثان آخر تطورات الموقف التنفيذي لمشروع "الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان .

- وزيرتا البيئة والتنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحون مصنع معالجة المخلفات البلدية الصلبة المطور لإنتاج الوقود البديل بالخانكة .

- وزيرتا البيئة والتنمية المحلية ومحافظ القليوبية يضعون حجر الأساس للمحطة الوسيطة بالمرصفة، كخطوة جديدة لتعزيز منظومة ادارة المخلفات الصلبة بالتعاون مع البنك الدولي.

- وزيرة البيئة تشارك في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025 وتستعرض رحلة مصر في التوسع في الطاقة المتجددة خلال جلسة "مؤامة مشكلة الطاقة بين الأستدامة والأمن وإتاحة التمويل .

- وزيرة البيئة تشارك في الجلسة النقاشية الوزارية حول مستقبل الطاقة في مصر ، خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025" .

- وزارتا البيئة والتنمية المحلية يشاركان فى تسليم المدفن الصحي بالظهير الصحراوي لمركز ومدينة الضبعة بمحافظة مطروح.

- وزيرة البيئة ورئيس الدورة العشرين للمجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، "برسجا" تتوجه للمملكة الهاشمية الأردنية، للمشاركة وتسليم رئاسة الدورة الحادية والعشرون لإجتماع المجلس الوزارى "

وتعقد عدد من اللقاءات الثنائية كالتالى :

* وزيرة البيئة تعقد لقاءا ثنائيا مع نظيرها الأردنى لمناقشة مستجدات خطة عمل الهيئة في ظل رئاسة مصر لها ، وتناقش مقترحات تطوير الهيئة بما يحقق الأهداف الإقليمية والدولية لحماية البيئة البحرية....وأهم مستجدات القضايا البيئية العالمية .

* وزيرة البيئة تسلم رئاسة المجلس الوزارى الحادى والعشرون لهيئة برسجا لوزير البيئة الأردنى .

* وزيرة البيئة تلتقى نظيرها السعودى لتعزيز سبل التعاون البيئى ببن البلدين، وموضوعات الطاقة و الزراعة و المياه والاقتصادى الدائرى على طاولة المناقشات .

الاحد الموافق ١٦ فبراير الجارى :

" وزيرة البيئة تبحث مع نائب رئيس الشركة البريطانية للبترول بمصر BP تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي المتجدد في مصر"

- التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع المهندس وليد شاهين نائب رئيس الشركة البريطانية للبترول بمصر وممثلي الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وعقدت إجتماع مع ممثلي شركة PB، لبحث سبل التعاون في تنفيذ مشروعات انتاج الغاز الطبيعي المتجدد في مصر والمتولد من انبعاثات مدافن المخلفات، وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء أن مصر اتخذت خطوات عديدة في مجال انتاج الوقود الحيوي وتهيئة المناخ لتوطين فكر تحويل المخلفات لطاقة في مصر وجمع الغاز المتولد من مدافن المخلفات، للمساهمة في تقليل العبء على الدولة في توفير احتياجاتها من الطاقة مع تحقيق العائد البيئي بتوفير مصادر طاقة اقل انبعاثات ومتجددة، موضحة ان إصدار قانون تنظيم ادارة المخلفات عام ٢٠٢٠ كان الخطوة الأهم والذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وتحقيق افضل استفادة من المخلفات بإعادة الاستخدام مع إشراك اكبر للقطاع الخاص، حيث حدد القانون الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المختلفة ليقوم جهاز تنظيم ادارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بدور المخطط والمنظم والمراقب لمنظومة ادارة المخلفات في مصر ومن مهامه تصميم شكل التعاقد مع القطاع الخاص بما يضمن تعزيز الاستثمار، حيث شهدت السنوات الماضية العمل على تأسيس البنية التحتية لإدارة المخلفات من محطات ومدافن ومصانع وإشراك القطاع الخاص من خلال البرنامج القومي لمنظومة ادارة المخلفات الصلبة.

الاثنين الموافق ١٧ فبراير الجاري:

وزيرة البيئة تستقبل محافظ الفيوم ويبحثان آخر تطورات الموقف التنفيذي لمشروع "الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان"

- عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر تطورات الموقف التنفيذي لمشروع "الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان"، وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ، أن الاجتماع يأتي فى إطار التنسيق الدائم والمستمر بين وزارة البيئة، ومحافظة الفيوم، وممثلي مؤسسة "four paws"، للتوافق على كافة تفاصيل المشروع، والعمل على تذليل كافة الصعوبات، والانتهاء منها وذلك للبدء الفعلي فى تنفيذ المشروع على أرض الواقع.وأشارت وزيرة البيئة، أن مشروع ملاذ آمن للحيوانات البرية يُعد أحد أهم المشروعات الاستثمارية العملاقة طويلة المدى، التى تنفذ على أرض محمية وادي الريان بمحافظة الفيوم، حيث ينفذ المشروع على مساحة ٢٠٠٠ فدان، وجاري العمل على إصدار الموافقات المبدئية لتنفيذ المشروع ككل، والبدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل مساحة ١٧٠ فدان، بما تتضمنه من البنية التحتية ومواقع الحيوانات سواء المفترسة أو آكلة العشب، والتى من المتوقع الانتهاء منها خلال ٣ سنوات، مشيرة أنه سيتم البدء فى اتخاذ كافة الإجراءات عقب العرض على مجلس إدارة جهاز شئون البيئة.

"وزيرتا البيئة والتنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحون مصنع معالجة المخلفات البلدية الصلبة المطور لإنتاج الوقود البديل بالخانكة"

-افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اليوم مصنع معالجة المخلفات البلدية الصلبة المطور لإنتاج الوقود البديل بالخانكة، والتى تديره شركة الطاقة البديلة الخضراء (جايا) التابعة لمجموعة تيتان مصر ، وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن هذا المشروع يعكس إلتزام مصر بتطبيق حلول مبتكرة لإدارة المخلفات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، قائلة "نحن نشهد اليوم نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير حلول مستدامة لإدارة المخلفات، وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية، ويدعم الاقتصاد المحلي من خلال تطوير صناعة إعادة التدوير وإنتاج الوقود البديل".وأوضحت وزيرة البيئة أن المصنع يتم إدارته من خلال شركة الطاقة البديلة الخضراء (جايا تيتان) وهي إحدى شركات مجموعة تيتان للأسمنت، حيث قامت محافظة القليوبية بتوقيع عقد إدارة وتشغيل المصنع، وقد قامت الشركة بضخ استثمارات بقيمة 50 مليون جنيه كمرحلة أولى تم خلالها إحلال وتجديد الموقع بالكامل بالإضافة إلى رفع كفاءة المعدات لاستقبال 600 طن / يوم من المخلفات البلدية كمرحلة أولى، لافتة إلي أن الشركة ستقوم في المرحلة الثانية بضخ استثمارات تقارب 150 مليون جنيه حيث ستصل الطاقة التشغيلية للمصنع بعد ضخ هذه الاستثمارات لاستقبال 1000 طن / يوم وذلك بعد اكتمال المرحلة الثانية بأحدث التكنولوجيات فى هذا المجال ، مشيرة إلى أن المصنع يهدف إلى الحد من الدفن الصحي، والاستغلال الأمثل لمخلفات البلدية الصلبة لتوفير الوقود البديل لمصانع الأسمنت لمجموعة تيتان، وتحويل المخلفات العضوية إلى سماد عضوي لتخصيب الأراضي الزراعية، كما سيؤدى الإدارة السليمة للمنشأة إلى تقليل انبعاثات الكربون بما يعادل 84 ألف طن ثاني أكسيد الكربون سنوياً ، والحفاظ علي صحة العامة والبيئة وهو ما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق الاقتصاد الدائري.

"وزيرتا البيئة والتنمية المحلية ومحافظ القليوبية يضعون حجر الأساس للمحطة الوسيطة بالمرصفة، كخطوة جديدة لتعزيز منظومة ادارة المخلفات الصلبة بالتعاون مع البنك الدولي"

- قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بوضع حجر الأساس للمحطة الوسيطة بقرية المرصفا ، في إطار تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة في محافظة القليوبية ومنظومة المخلفات المتكاملة بالقاهرة الكبرى، وذلك بتمويل من البنك الدولي ضمن أنشطة مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى التابع لوزارة البيئة، وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن تنفيذ هذه المحطة يحقق هدفا استراتيجيا يتمثل في تحسين البيئة من اجل حياة افضل للمواطن المصري، كنموذج يربط بين ملفات ادارة المخلفات وخفض نسب التلوث في مناطق حيوية مثل القاهرة الكبرى وتغير المناخ، حيث تعد أحد مدخلات البنية التحتية لإدارة المخلفات وتسهم في تقليل نسب تلوث الهواء من خلال تقليل الحرق المكشوف للمخلفات التي تنتج غازات مثل الميثان احد غازات الاحتباس الحراري. وأوضحت وزيرة البيئة أن الهدف الاستراتيجي للمحطة ليس فقط جمع المخلفات ونقلها، لكن النظر لمشكلات بيئية نسعى للقضاء عليها ومواجهة التحديات المستقبلية مثل تغير المناخ، وبمعاونة المجتمع المحلي والمحليات والتعاون الوثيق بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية الشريك الرئيسي في ملف المخلفات الصلبة البلدية.كما ثمنت وزيرة البيئة دعم البنك الدولي فنيا وفي التخطيط الاستراتيجي للمنظومة والتدخلات في البنية التحتية لإدارة المخلفات في محافظات القليوبية والقاهرة وفي مدينة العاشر من رمضان، وايضاً دور وحدة المخلفات بوزارة التنمية المحلية التي تعمل معنا يد بيد في كل المشروعات، مشيرة إلى التطلع قريبا للانتهاء من المحطة وبدء تشغيلها والتي ستحل مشكلة كبيرة للقضاء على تراكم المخلفات والمقالب العشوائية وستكون احد حلقات الوصل مع المدينة المتكاملة للمخلفات في العاشر من رمضان.

الثلاثاء الموافق ١٨ فبراير الجاري:

وزيرة البيئة تشارك في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025 وتستعرض رحلة مصر في التوسع في الطاقة المتجددة خلال جلسة "مؤامة مشكلة الطاقة بين الأستدامة والأمن وإتاحة التمويل"

- استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تحديات التوسع في الطاقة المتجددة في ظل التزامات المناخي، وذلك خلال كلمتها في جلسة "مؤامة مشكلة الطاقة بين الأستدامة والأمن وإتاحة التمويل"، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد فيليب وايتيكر نائب المدير التنفيذى لشركة هاربور إنرجى ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025 المقام خلال الفترة من 17 - 19 فبراير بحضور موسع من وزراء وورؤساء الشركات العالمية للطاقة وامناء المنظمات الدولية والاقليمية المعنية وعدد من وزراء الحكومة المصرية. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان العالم مع الخطوة التاريخية لتبني اتفاق باريس للمناخ واهداف التنمية المستدامة العالمية في ٢٠١٥، بدأ العمل على الوصول لانبعاثات اقل للكربون في إطار من المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء وتحقيق اهداف التنمية المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠، وذلك في الوقت الذي كان التوسع في الطاقة المتجددة يمثل تحديا للدول النامية في ظل عدم توفر التكنولوجيا المطلوبة وضرورة الوصول لها والعمل على توطينها وضمان تكرارها والبناء عليها للتمكن من التوسع في الطاقة المتجددة. واوضحت وزيرة البيئة ان دخول فكر الاستثمار والتمويل وتولي البنوك التنموية العالمية مهمة تقليل مخاطر الاستثمار في الطاقة المتجددة للقطاع الخاص ، ساعد على تقليل تكلفة الطاقة المتجددة، ولكن مع زيادة الأنشطة التنموية حول العالم زادت الانبعاثات وايضاً زاد الطلب على الطاقة والتنمية، مما ادى لزيادة الانبعاثات فقامت الطبيعة بالرد على هذا بطريقتها التي ظهرت في توالي حالات الطقس الجامحة غير المسبوقة وموجات الحر المتكررة والأمطار في غير أوقاتها المعهودة والفياضانات التي ضربت العديد من المناطق، مما خلق طلب اكبر على الطاقة المتجددة .

الأربعاء الموافق ١٩ فبراير الجاري:

" وزيرة البيئة تشارك في الجلسة النقاشية الوزارية حول مستقبل الطاقة في مصر ، خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025"

- شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الجلسة النقاشية الوزارية حول مستقبل الطاقة في مصر .. التحالفات والمسئوليات، بمشاركة كوكبة من وزراء الحكومة المصرية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025 المقام خلال الفترة من 17 - 19 فبراير بحضور موسع من وزراء وورؤساء الشركات العالمية للطاقة وامناء المنظمات الدولية والاقليمية المعنية وعدد من وزراء الحكومة المصرية . وقد تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن دور البيئة في تحقيق امن الطاقة في مصر، مؤكدة حرص وزارة البيئة على تحديث الأدلة الإرشادية لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي للأنشطة المختلفة كل فترة ومنها الأنشطة والمشروعات الخاصة بالطاقة، وتلعب وزارة البيئة دورًا مهما في تشجيع تحقيق مستقبل طاقة مستدام وتعزيز اقتصاد منخفض الكربون، من خلال المبادرات والاستراتيجيات، والترويج لمصادر الطاقة المتجددة.

واوضحت وزيرة البيئة ان مصر قدمت خطة مساهماتها المحددة، وتحرص على تحقيق التزاماتها المناخية رغم ان انبعاثات مصر اقل من ١٪؜ ، وبالشكل الذي لا يؤثر على التنمية المستدامة، ولكن نحتاج لزيادة تمويل المناخ ومزيد من التكنولوجيا لتسريع تنفيذ الخطة، حيث وضعت بها أهدافًا طموحة للطاقة المتجددة، فتم تحديث الخطة مرتين اخرها في ٢٠٢٣ لزيادة الطموح في تحقيقها هدف ٤٢٪ من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام ٢٠٣٠، مع العمل على تنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة .

" وزارتا البيئة والتنمية المحلية يشاركان فى تسليم المدفن الصحي بالظهير الصحراوي لمركز ومدينة الضبعة بمحافظة مطروح"

- قامت وزارتا البيئة والتنمية المحلية، بتسليم المدفن الصحي والواقع بالظهير الصحراوي لمركز ومدينة الضبعة بمحافظة مطروح، وذلك ضمن خطة وزارتي البيئة والتنمية المحلية لتطوير منظومة النظافة، وإنشاء عدد من المدافن الصحية للتخلص الآمن من القمامة والمخلفات، وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن المدفن الصحي يقع على مساحة حوالى ١٠ أفدنة ويشمل الموقع على خلية الدفن الصحي، مبنى إداري ميزان بسكول، غرفة للمولدات، خزان وقود يومى، بئر مياه، وخلية تجميع المخلفات الصلبة بها مجرى تصريف سائل الرشيح محاطة بسور من الخرسانة المسلحة، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل، مشيرة إلى أن المدفن الصحي سيقوم باستقبال المخلفات المتولدة عن مركز ومدينة الضبعة والقرى السياحية بالساحل الشمالي الواقعة في نطاق مدينة الضبعة.

" وزيرة البيئة ورئيس الدورة العشرين للمجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، "برسجا" تتوجه للمملكة الهاشمية الأردنية، للمشاركة وتسليم رئاسة الدورة الحادية والعشرون لإجتماع المجلس الوزارى "

- توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمدينة العقبة الأردنية للمشاركة فى الدورة الحادية والعشرون لإجتماع المجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ، والذى يترأسه الدكتور معاوية خالد الردايدة وزير البيئة بالمملكة الأردنية الهاشمية و رئيس الدورة الحادية والعشرون وبحضور المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية ، والدكتورة مني على محمد الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بالسودان ، الدكتور سعيد محمد على نائب وزير البيئة والتغير المناخ بجمهورية الصومال الفيدرالية، والأستاذ محمد عبد القادر موسي وزير البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية جيبوتى ، والمهندس توفيق عبد الواحد الشرجبي وزير المياه والبيئة الجمهورية اليمنية. وتشارك وزيرة البيئة فى الجلسة الإفتتاحية للدورة ال٢١ لإجتماع المجلس الوزارى للهيئة ، حيث ستقوم الدكتورة الدكتورة ياسمين فؤاد رئيس الدورة العشرون للمجلس الوزارى للهيئة بتسليم رئاسة الدورة الحادية والعشرون للدكتور معاوية خالد الردايدة وزير البيئة الأردنى.وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن الجلسة ستشهد إعتماد جدول الأعمال واستعراض ومناقشة بنوده ، كما سيتم إستعراض تقرير الأمين العام حول أنشطة الهيئة للعامين 2023 و 2024 و التطوير الإداري وخطة الهيئة التطويرية، والموقف المالي للهيئة عن عام ٢٠٢٤، و اعتماد مشروع خطة العمل والموازنة عن عامى 2025 - 2026.

الخميس الموافق ٢٠ فبراير الجاري:

" وزيرة البيئة تعقد لقاءا ثنائيا مع نظيرها الأردنى لمناقشة مستجدات خطة عمل الهيئة في ظل رئاسة مصر لها ، وتناقش مقترحات تطوير الهيئة بما يحقق الأهداف الإقليمية والدولية لحماية البيئة البحرية....وأهم مستجدات القضايا البيئية العالمية .

- عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، ورئيس الدورة العشرين للمجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "برسجا" ، لقاءا ثنائيا مع الدكتور معاوية خالد الردايدة وزير البيئة الأردنى ،لمناقشة عدد من الموضوعات البيئية المشتركة بين البلدين،واستعراض مستجدات خطة عمل الهيئة في ظل رئاسة مصر لها، والخطة المستقبلية، ومستجدات القضايا البيئية العالمية، وذلك على هامش مشاركتها فى الدورة الحادية والعشرون لإجتماع المجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، بمدينة العقبة الأردنية لتسليم رئاسة المجلس الوزاري للهيئة للمملكة الهاشمية الأردنية بحضور وزراء البيئة بدول بالمملكة العربية السعودية ، والسودان، والصومال ، وجيبوتى.وخلال اللقاء استعرضت وزيرة البيئة الدور الذي قامت به مصر، خلال رئاستها للدورة العشرين للمجلس الوزارى للهيئة، حيث عملت على تعزيز الوعي بضرورة الربط بين قضايا تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي ، كما تم العمل على تطوير خطة عمل الهيئة ، وتنظيم العمل داخلها ، وتذليل العقبات التي تواجهها، موضحة أن هناك خطوات فعلية تمت لتعزيز الهيكل الداخلي للهيئة ، وقد تحسن الوضع المالي بفضل الحصول على تمويلات من خلال شركاء التنمية لدعم مشروعات خاصة بدول الاقليم .مؤكدة على ان خطة تطوير الهيئة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل والتركيز على بناء شراكات واتفاقيات تعاون تسهم في استقرار النظم البيئية في البحر الأحمر والبحر المتوسط.كما تطرق الطرفان الى القرارات المزمع مناقشتها فى الاجتماع الوزارى للهيئة في دورته ٢١ والتى تم طرحها فى الإجتماع التحضيري، ومقترحات تطوير الهيئة، وسبل تعبئة الموارد اللازمة لدعم أنشطتها في مختلف القضايا البيئية التي تخدم مصالح دول الإقليم، مع مراعاة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والتلوث البلاستيكي ،والتأكيد على أهمية تعزيز قدرات الدول الأعضاء لضمان فاعلية الجهود البيئية المشتركة وتكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون الإقليمي، بما يضمن استمرار الهيئة في أداء دورها الفاعل.كما ناقش الجانبان القضايا البيئية العالمية ومستجداتها ومنها تغير المناخ، في إطار الهدف الكمي الجماعي الجديد لتمويل المناخ الذى تم اقراره خلال قمة المناخ cop29، وكذلك مخرجات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 والتى عقدت بكولومبيا.

الجمعه الموافق ٢١ فبراير الجاري:

" وزيرة البيئة تسلم رئاسة المجلس الوزارى الحادى والعشرون لهيئة برسجا لوزير البيئة الأردنى "

- سلمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة رئيس الدورة العشرين للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن برسجا، الدكتور معاوية خالد الردايدة وزير البيئة بالمملكة الأردنية الهاشمية رئاسة المجلس الوزارى للهيئة فى دورته ال٢١، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للإجتماع الوزاري للهيئة في دورته الحادية والعشرين بمدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وقد هنأت الدكتورة ياسمين فؤاد الدكتور معاوية خالد الردايدة وزير البيئة الأردني على توليه رئاسة الدورة الحادية والعشرين للهيئة، معربة عن ثقتها ان تلبي قيادة الأردن للهيئة خلال هذه الفترة الحاسمة من التطورات والتحديات في إقليمنا العربي وخاصة البحر الأحمر ، آمال وتطلعات الدول الأعضاء، بمواصلة جهود تعزيز وحماية البيئة البحرية والساحلية، بهدف الحفاظ على مواردنا الطبيعية، بما يعزز توقعاتنا بإسهام اردني متميز يحقق التطلعات المنشودة وقادر على التصدي للتحديات، واستكمال ما تم القيام به في الرئاسات السابقة بدعم كبير من المملكة العربية السعودية.

واكدت وزيرة البيئة ان إيمانها بمقولة "نحن لا نرث الطبيعة من أسلافنا؛ بل نحتفظ بها كأمانة لأحفادنا... لأن البشرية جزء من الطبيعة، كما أن الطبيعة جزء من البشرية"، يؤكد على الصلة الوثيقة بين الناس والبيئة والتنمية، وضرورة تطبيق سياسات ومشروعات تستطيع ان تعالج التحديات البيئية التي تواجه منطقتنا. كما ثمنت د. ياسمين فؤاد التعاون مع الأمين العام لهيئة المحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد أبو غرارة خلال العامين الماضيين، لتطوير المؤسسة وبذل الجهود اللازمة، والتي كان من اهم انجازاتها الخروج بخطة عمل البحر المتوسط التي تم توقيعها بين الهيئة واتفاقية برشلونة لضمان الأنشطة المشتركة بين البحرين، وايضاً خطة العمل الاقليمية لمكافحة الصيد غير القانوني والتي ساهمت في عملية التنمية المستدامة للثروة السمكية في منطقتنا، إلى جانب العمل المعتاد الذي يتمثل في تنفيذ الخطة الاقليمية للاستجابة لحوادث التلوث البحري بإضافة ملحق خاص للمواد الخطرة المنقولة، وغيرها من الإنجازات.

" وزيرة البيئة تلتقى نظيرها السعودى لتعزيز سبل التعاون البيئى ببن البلدين، على هامش الدورة الحادية والعشرون لإجتماع المجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بالأردن....موضوعات الطاقة و الزراعة و المياه والاقتصادى الدائرى على طاولة المناقشات "

- عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، ورئيس الدورة العشرين للمجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "برسجا،" لقاءا ثنائيا مع المهندس عبد الرحمن الفضلى وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربيةالسعودية، لبحث مجالات التعاون القائمة و المستقبلية بين البلدين ، وذلك على هامش تسليم مصر رئاسة الدورة الحادية والعشرون للمجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن للملكة الهاشمية الأردنية. وناقش الجانبان خلال اللقاء عدد من الموضوعات البيئية الخاصة بقطاعات الطاقة و الزراعة و المياه ، وايضا مجال الاقتصاد الدائري وآليات تطبيقه ،وتطوير البحيرات وملف التلوث البلاستيكى وغيرها من القطاعات الحياتية، والتي تؤثر بصورة مباشر على الموارد الطبيعية.واستعرضت وزيرة البيئة الجهود المبذولة لجعل لغة البيئة لغة اقتصادية، والسعى لتطبيق ذلك على ارض الواقع فى عدة مجالات منها مشكله حرق المخلفات الزراعية، وكيفية تحويل قش الارز من مشكلة بيئية الى قيمة اقتصادية. حيث اتبعت الوزارة نهج جديد من خلال طرح مشروعات استثمارية بالتعاون مع الشباب والقطاع الخاص لتحويل قش الارز الى سماد واعلاف، لافتة الى السعى بقوة لتعزيز اشراك القطاع الخاص والشباب ورواد الأعمال، بعدد من المشروعات للاستثمار البيئي والمناخي سواء مشروعات كبيرة او صغيرة . كما سعت وزارة البيئة المصرية الى تحقيق التوافق بين الصناعة والبيئة ، فهى حجر الأساس للتنمية المستدامة، ونعمل مع وزارة الصناعة لضمان أن يكون النمو الاقتصادي متماشياً مع معايير الاستدامة، بما يحمي الموارد الطبيعية ويحقق الفائدة للجميع.كما تطرقت الدكتورة ياسمين فؤاد الى جهود مصر لتطوير البحيرات المصرية، مستعرضة جهود اعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون من خلال عدة محاور منها محور الاستزراع السمكي بالبحيرة ،وتأهيل ورفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصناعى والصحى، ومشروع استخراج الأملاح من بحيرة قارون وغيرها من الإجراءات ، كما تطرقت الوزيره الى الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، مشيرة الى انها محصلة لإنجازات وجهود عديدة قامت بها الدولة المصرية في سعيها لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية ثرواتها الطبيعية مؤكدة على اهمية اشراك القطاع الخاص كداعم فى تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري. لافتا الى امكانية ادراج مناقشة هذا المفهوم ضمن جدول اعمال الجامعة العربية ضمن موضوعات الادارة الرشيدة للموارد الطبيعية ، مشيرة الى امكانية فتح المجال للشباب والجامعات للابتكار وتقديم افكار بناءة فى هذا الشأن مع تخصيص جوائز لافضل الاعمال.