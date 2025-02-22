كولر بعد التعادل مع الزمالك يأمر لاعبي الأهلي بالذهاب إلى ملعب التتش

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 11:34 مساءً -

حرص مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على اصطحاب لاعبي الفريق الأحمر إلى ملعب مختار التتش عقب التعادل مع الزمالك 1/1 في المباراة التي جمعتهما في القمة 129 مساء اليوم السبت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

والتقى الأهلى والزمالك فى 128 مباراة قبل القمة 129 فى الدورى المصرى قبل لقاء الليلة، حقق المارد الأحمر 50 فوزا وسجل 163 هدفا، بجانب 4 أهداف اعتبارية، وحقق الفارس الأبيض 28 فوزا وسجل 113 هدفا، فيما انتهى 50 لقاء بالتعادل.

وعبر تاريخ طويل من مباريات القمة فى الدوري، تحفل شجرة الهدافين بين الأهلى والزمالك بالعديد من الأرقام الخاصة، فقد سجل سعد رستم أول هدف للزمالك فى لقاء القمة الأول عام 1948، بينما أحرز أحمد مكاوي أول أهداف الأهلي فى شباك الزمالك فى نفس اللقاء.

وسجل وجيه مصطفى نجم الأهلي أول ثنائية فى (الكلاسيكو) الثامن الذى انتهى بالتعادل (2 – 2)، وفى المقابل أحرز سيد عطية "توتو" لاعب الأهلي أول ثلاثية (هاتريك) فى لقاءات القمة في المواجهة العاشرة عام 1954 وفاز فريقه(4 – 2).