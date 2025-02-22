ترامب بعد تصريحات التراجع: لا أحب التحدث عن موضوع غزة لأننا فى خضم المفاوضات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 11:34 مساءً -

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب " لا أحب التحدث عن موضوع غزة لأننا فى خضم المفاوضات"، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

أكد ترامب إلى أنه أوقف تمويل الأونروا والصحة العالمية ومجلس حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنها مؤسسات فاسدة.

يذكرأن أكد ترامب أمس أنه ستكون هناك أخبار جيدة فى الشرق الأوسط، لكنه لم يعلن عن أى تصريحات تخص هذه الأخبار، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

أكد ترامب اليوم "خطتى بشأن غزة جيدة لكننى لن أفرضها وسأكتفى بالتوصية"، وأشار ترامب إلى عدم السعي لفرض خطته بشأن غزة، قائلاً في تصريحات له، إنه فوجئ بموقف مصر والأردن الرافض للمقترح الذي طرحه بتفريغ قطاع غزة من سكانه لحين الانتهاء من إعادة الاعمار.

أضاف الرئيس الأمريكي إن قطاع غزة يتمتع بموقع رائع، إلا أن غزة الآن "غير صالحة للعيش" وإذا ما تم منح سكانها الخيار سيخرجون منها على حد قوله.