السكة الحديد تصدر بيانا حول واقعة انفصال 5 عربات قطار بضائع بسوهاج

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 10:32 مساءً - انفصلت 5 عربات من قطار بضائع بمنطقة جزيرة شندويل بسوهاج، منذ قليل، دون خسائر أو إصابات، وعلى الفور دفعت هيئة السكة الحديد بأوناش ومعدات لرفع العربات واستئناف حركة القطارات.

وفى سياق آخر أصدرت هيئة السكة الحديد، تعليمات جديدة للإدارة المركزية للتشغيل مسافات طويلة، تتضمن تعديل تركيب قطاري 900/915 مكيف القاهرة / الإسكندرية وبالعكس، وذلك اعتباراً من يوم 22 - 2 - 2025 يتم تعديل تركيب قطار 915 القاهرة / الإسكندرية جدوله الحالى وبالتركيب الأتى:- جرار، و1 عربة قوى، عربات أولى مكيفة أسباني مطور أرقام 1 - 2 - 3 ، و1 عربة بوفية ثانية مكيفة أسباني رقم 4 ، و5 عربات ثانية مكيفة أسباني مطور أرقام 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

واعتباراً من يوم 23 - 2 - 2025 يتم تعديل تركيب 900 الإسكندرية / القاهرة جدوله الحالي، وبالتركيب الوارد به قطار 915 للإسكندرية أعلاه.

كما سيتم تعديل تركيب قطاري 2014 - 2015 مكيف القاهرة / أسوان وبالعكس، إعتباراً من يوم 27 / 2 / 2025 يتم تعديل تركيب قطار 2014 القاهرة / أسوان جدوله الحالي وبالتركيب الأتي :- جرار، وعربة قوي، و4 عربات ثانية فاخره ذات 64 مقعد أرقام 1 - 2 - 3 - 4 ، وعربة بوفية أسباني ذات 36 مقعد رقم 5، و4 عربات ثانية فاخره ذات 64 مقعد أرقام 6 - 7 - 8 - 9.

واعتباراً من يوم 28 - 2 - 2025 يتم تعديل تركيب 2015 أسوان / القاهرة جدوله الحالي وبالتركيب الوارد به قطار 2014 لإسوان أعلاه، وتعديل تركيب قطاري 986/987 مكيف القاهرة / الأقصر وبالعكس، وذلك اعتباراً من يوم 27 - 2 - 2025 يتم تعديل تركيب قطار 986 القاهرة / الأقصر جدوله الحالي وبالتركيب الآتي: جرار، وعربة قوي، 4 عربات أولى مكيفة أسباني مطور أرقام 1، 2، 4،3، وعربة بوفيه أسباني ذات 36 مقعد رقم 5، و6 عربات ثانية مكيفة أسباني مطور أرقام 6 ، 7، 8، 9 ، 10، 11، وعربة قوى.

واعتباراً من يوم 2025/2/28 يتم تعديل تركيب 987 الأقصر / القاهرة جدوله الحالي وبالتركيب الوارد به قطار 986 للإقصر أعلاه، كما سيتم إيقاف تشغيل قطارى 984 - 985 ثانية مكيفة ما بين القاهرة / أسوان وبالعكس اعتباراً من يوم 26 - 2 - 2025 يتم إيقاف تشغيل قطار 984 ثانية مكيفة القاهرة / أسوان على أن يكون آخر تشغيله من القاهرة يوم 25 - 2 - 2025.

واعتباراً من يوم 27 - 2 - 2025 يتم إيقاف تشغيل قطار 985 ثانية مكيفة أسوان/ القاهرة على أن يكون آخر تشغيله من أسوان يوم 26 - 2 - 2025.