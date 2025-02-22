التنمية المحلية تعلن مواعيد غلق المحال التجارية فى رمضان وحتى عيد الفطر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 08:25 مساءً - قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا للمحال العامة أصدرت قرارا بمد ساعات عمل المحال التجارية والمطاعم والكافيهات والمولات التجارية والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر يوميا حتى الساعة الثانية صباحا.

وأضاف خالد قاسم خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أنه ستستمر خدمة التيك أواى وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم بالنسبة للمطاعم والكافيهات، وإغلاق الورش داخل الكتل السكنية فى العاشرة مساء، عدا الورش المتواجدة على الطرق السريعة ومحطات الوقود فهى تعمل على مدار اليوم.

وأوضح خالد قاسم أنه يتم استثناء محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأنشطة الليلية لبعض المحال كالخضروات والفواكه والدواجن وأسعار الجملة والصيدلية من هذه المواعيد، وسيتم تطبيق هذا القرار من 1 مارس حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، أما الفنادق لها خصوصياتها يصدر لها قرار من وزير السياحة.