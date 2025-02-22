الأرصاد تحذر هذة المناطق .. الأمواج ترتفع 4 أمتار

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 07:28 مساءً - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من اضطراب الملاحة البحرية يوم السبت 22 فبراير على سواحل مطروح - الأسكندرية - كفر الشيخ - البحيرة).

ويشهد اليوم السبت 22 فبراير 2025، استمرار الموجة باردة نهارا شديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 4 درجة.

ويشهد اليوم فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 19 درجة، والصغرى 07، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة.