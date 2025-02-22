وزير التعليم العالي يوجه باستمرار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفيات الجامعية وتوفير...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 06:31 مساءً - عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، اليوم السبت، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية؛ لتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في غزة، وجه الدكتور أيمن عاشور باستمرار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفيات الجامعية، لجرحى ومصابي قطاع غزة، بعد نجاح مصر بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ووجه الوزير بضرورة التركيز على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات تسهم في خدمة الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الاهتمام بنشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وربط الأبحاث العلمية بالخطط التنموية والاحتياجات المجتمعية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتعظيم دور الجامعات في تطوير الاقتصاد، وتوفير مناخ محفز لإنتاج المعرفة وتعزيز البحث العلمي، وزيادة التعاون بين الجامعات، ومجتمع الصناعة والأعمال، بما يُسهم في دعم تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، والاستفادة من البحث العلمي في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدًا أهمية استفادة الجامعات من مخرجات البحث العلمي للخروج بمنتجات تنافسية تحقق تأثير مادي ملموس؛ للمساهمة الإيجابية في دعم مجتمع الصناعة والاقتصاد الوطني.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور بجهود الجامعات المتنوعة والمنتظمة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتقديم الجامعات العديد من الخدمات المتنوعة في مختلف الأقاليم الجغرافية، حيث أطلقت الجامعات العديد من القوافل التنموية بمختلف أنحاء الجمهورية لخدمة المواطنين، وذلك تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى كافة المحافظات.

وأكد الوزير ضرورة استمرار الجامعات في تعزيز الانتماء لدى طلاب الجامعات، ووضع خطط لتكثيف الحملات التوعوية للطلاب لمحاربة الأفكار غير السوية.

كما أكد الدكتور أيمن عاشور أهمية استمرار الجامعات في دعم واكتشاف الطلاب الموهوبين والنوابغ والمبتكرين، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لهم، وتلقي أفكارهم البحثية والابتكارية وتطويرها، بما يُسهم في تحويل أفكارهم المُبتكرة إلى منتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية، والمساعدة في خلق فرص تسويقية لهم.

واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر فبراير الجاري، ومنها اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لمتابعة موقف المشروعات القومية التي تقوم بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما في ذلك ملف إنشاء الجامعات الأهلية والتحول الرقمي وميكنة الخدمات، ومستجدات تنفيذ المبادرات الرئاسية المرتبطة بالتعليم العالي والبحث العلمي، فضلًا عن الاطلاع على الجهود المبذولة من جانب المستشفيات الجامعية لاستقبال جرحى ومصابي غزة، حيث وجه السيد الرئيس باستمرار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفيات الجامعية لمصابي وجرحى غزة.

واجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور أيمن عاشور؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية بالمؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من جانب الدولة لتطوير الجوانب العلمية في الجامعات والمؤسسات البحثية في مصر، وكذلك الاطلاع على تطورات سير العمل في مشروعات إنشاء الجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية، وذلك لاستيعاب الزيادة المُطردة في أعداد الطلاب بمؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى الاطلاع على الجهود المبذولة في ملف التحول الرقمي وميكنة الخدمات التعليمية والبحثية، سواء بالجامعات أو غيرها من المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وآليات تعزيز استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية واستخدام الوسائل الرقمية لتحسين تقديم المحتوى التعليمي وتفاعل الطلاب معه، والتأكيد على تطوير المنشآت والمباني الخاصة بمنظومة التعليم العالي، وتطبيق نظم وبرامج الرقمنة لتطوير وتحديث التعليم العالي وكافة مجالات البحث العلمي.

وترأس الدكتور أيمن عاشور اجتماعًا طارئًا للمجلس الأعلى للجامعات؛ لمناقشة حلول مشكلة الطلاب الملتحقين بالجامعات المصرية على منح مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عقب قرار تعليق جميع برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على مستوى العالم لمدة 90 يومًا، وتوصل المجلس إلى التزام الجامعات بكافة المخصصات والمصروفات الدراسية التي كانت تخصصها الوكالة الأمريكية لأبنائنا الطلاب حتى انتهاء الفصل الدراسي الثاني، كما ستظل الوزارة والجامعات ملتزمة بدعم هؤلاء الطلاب لمواجهة أي تحديات مستقبلية.

وأعلن الوزير إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وترتكز على 4 محاور رئيسية وهي: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، توفير التمويل، وتحسين بيئة العمل، وتستهدف جعل مصر ضمن قائمة أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي بحلول عام 2030، وذلك ضمن تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

كما أطلق الدكتور أيمن عاشور الدعوة التنافسية للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" لتحفيز الابتكار على مستوى الدولة بتمويل يصل إلى مليار جنيه، إيذانًا ببدء تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام؛ بهدف تعظيم مخرجات البحث العلمي كعامل فاعل لتنفيذ برنامج عمل الحكومة المصرية 2024-2026 ارتكازًا على تكوين تحالفات لتحفيز الإبداع وريادة الأعمال بشراكة مع القطاعين العام والخاص، لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتبادل الخبرات المتراكمة، مما يكون له بالغ الأثر في بناء الثروات، وتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية.

وشهد الوزير جلسة حوارية لمناقشة آليات تطبيق السياسة الوطنية للابتكار المستدام، بحضور لفيف من رؤساء الجامعات وقيادات الصناعة ورواد الأعمال والمستثمرين، وتناولت الجلسة السياسات والخطط المستقبلية لدعم الابتكار وتوفير بيئة محفزة لمختلف القطاعات، إلى جانب مناقشة آليات تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وأثرها على القطاعات الإنتاجية والخدمية، وسبل ضمان نجاحها وتطبيقها بفاعلية.

وفي إطار جولاته لمتابعة انتظام الدراسة بالجامعات مع بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الجاري، قام الدكتور أيمن عاشور بتفقد جامعة سمنود التكنولوجية بمحافظة الغربية، واشتملت الزيارة على تفقد عدد من المدرجات والقاعات الدراسية وورش العمل والمعامل، واطمأن على تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة؛ لضمان حسن سير وانتظام العملية التعليمية.

كما قام الدكتور أيمن عاشور بزيارة تفقدية لجامعة المنوفية الأهلية؛ للاطمئنان على انتظام الدراسة بها، وتفقد الوزير المدرجات، والقاعات الدراسية، والمعامل، واطمأن على توفير كافة الوسائط التكنولوجية الحديثة؛ بهدف خلق بيئة تعليمية متميزة للطلاب.

وقام الوزير بزيارة جامعة المنوفية لافتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات الطبية والتعليمية، واشتملت الزيارة على افتتاح العيادات الخارجية للمستشفى الجامعي بالمنوفية، وكذلك افتتاح العيادات الخارجية بكلية طب الأسنان، ووضع حجر الأساس لتوسعات معهد الأورام، ووضع حجر الأساس لمستشفى الجراحة التخصصي، وتبلغ التكلفة التقديرية 6 مليارات جنيه.

وترأس الدكتور أيمن عاشور الاجتماع الرابع لمجلس إدارة المشروع القومي للجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين، وأشار الوزير إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية؛ لتنفيذ هذا المشروع القومي، لما له من فوائد تعود بالنفع على المصريين، مسلطًا الضوء على النجاحات التي حققها المشروع على مدار ثلاثة أعوام متتالية، بفضل الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية.

ونيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شهد الدكتور أيمن عاشور حفل إطلاق مبادرة "مراكز مهارات القرن الحادي والعشرين"، وكذلك تكريم الطلاب الفائزين بمنح سيسكو للمسار الاحترافي، والذي نظمه صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء بالتعاون مع شركة سيسكو.

كما التقى الدكتور أيمن عاشور برئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي؛ لمناقشة سُبل التعاون في توفير احتياجات المستشفيات الجامعية من الأدوية والمستلزمات الطبية، والأجهزة الضرورية، بالإضافة إلى مناقشة تجهيز مستشفى 500 500 (مركز الأورام العالمي) والاحتياجات اللازمة لاستكمال التجهيزات؛ استعدادًا للافتتاح الكامل في الربع الأخير من عام 2025، وفقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، وكذلك وضع رؤية تنسيقية بين المستشفيات الجامعية وهيئة الشراء الموحد، وذلك من خلال اللجنة التنفيذية العليا للإستراتيجية الوطنية للمستشفيات الجامعية.

وشارك الوزير في الاجتماع الوزاري الأول للجنة التنفيذية الخاصة باستقبال المصابين الفلسطنيين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بوضع خطط محددة والتنسيق بين الوزارات المعنية والقطاعات والجهات المختلفة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية لمصابي وجرحى غزة.

وقع الدكتور أيمن عاشور ممثلًا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بروتوكول تعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري؛ لبناء أجيال جديدة تتسلح بالعلم والمعرفة والوعى الوطني، وبهدف تطوير مناهج التربية الوطنية وتنفيذ الأنشطة التوعوية والتثقيفية المشتركة لتعميق روح الولاء والانتماء لدى طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد العليا، وتعريفهم بحجم التحديات التي تحيط بالدولة.

كما وقع الدكتور أيمن عاشور ممثلًا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بروتوكول تعاون مع والنيابة العامة، في مجال نشر المعرفة والاستفادة من المحتوي المعرفي والخدمات التعليمية والتدريبية لبنك المعرفة المصري، وكذلك الاستفادة من الخدمات التعليمية، وورش العمل والتدريب، والتطوير، والوصول للمحتوى، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

كما استقبل الدكتور أيمن عاشور، نائب ممثل منظمة اليونيسف بالقاهرة؛ لمناقشة سبل التعاون المشترك لتحقيق التكامل بين المدارس وكليات التربية المختصة بإعداد المعلمين، لما لذلك من أثر في رفع جودة الخدمات التعليمية المقدمة للأطفال، فضلًا عن بحث إمكانية توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومنظمة اليونيسف؛ بهدف تعزيز العلاقات بين الوزارة والمنظمة، ودعم التعاون في تقديم برامج رعاية الطفولة.

وشهد الوزير حفل تكريم الفرق الفائزة في البرنامج التليفزيوني "GENZ"، بمقر الجامعة البريطانية في مصر، حيث قدمت المسابقة أفكارًا متميزة في مجالات متعددة تشمل (الطب، الهندسة، الزراعة، التكنولوجيا)، ويتميز برنامج "Gen Z" بأنه يُعد من أكبر البرامج الداعمة للأفكار الابتكارية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، ويُنفذ بالتعاون بين وزارة التعليم العالي ممثلة في صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بدعم يصل إلى 100 مليون جنيه.

وشارك الدكتور أيمن عاشور بكلمة مسجلة في افتتاح الملتقى القمي لقادة الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية، والذي أقيم بمدينة شرم الشيخ.

والتقى الوزير بعدد من أصحاب المصانع والشركات؛ لمناقشة مردود الجامعة التكنولوجية على سوق العمل، كما تم الاستماع إلى آراء أصحاب المصانع والشركات بمحافظة الغربية والمحافظات المجاورة حول المهارات والخبرات التي يجب أن يتمتع بها خريجو الجامعات التكنولوجية؛ لتلبية متطلبات سوق العمل.

وشهد الدكتور أيمن عاشور توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الجلالة وشركة "إي آند مصر"؛ بهدف إنشاء مختبر للاتصالات السلكية واللاسلكية بالجامعة؛ للمساهمة في رفع قدرات الطلاب في مجال التكنولوجيا الرقمية، وتوفير فرص تدريب عملي لهم، مما يعزز فرصهم في سوق العمل بعد التخرج.

واستقبل الوزير خبراء برنامج "نحو إنشاء الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات"؛ بهدف وضع الأساس للأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات، في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببدء الخطوات التأسيسية لإنشاء الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات.

وأشار التقرير إلى عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع الوزراء والسفراء والمسئولين الأجانب ووفود الجامعات الأجنبية؛ لبحث آليات تعزيز التعاون العلمي والبحثي المُشترك.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس اعتمد قرار مجلس جامعة القاهرة بإنشاء فرع لجامعة القاهرة في العاصمة القطرية الدوحة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس اعتمد أيضًا قرار مجلس جامعة القاهرة بإنشاء فرع لجامعة القاهرة بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

ووافق المجلس على فتح قاعدة بيانات اللجان العلمية من خلال موقع اللجان العلمية على شبكة المعلومات، للسادة أعضاء هيئة التدريس لتحديث السيرة الذاتية وإضافة أعضاء جدد؛ وذلك للبدء في الإعداد لتشكيل اللجان العلمية وقوائم المُحكمين للدورة الخامسة عشر حتى 6/3/2025.

وتابع المجلس جهود الجامعات المصرية لخدمة أهالي غزة منذ اندلاع الأزمة وحتى الآن، وتضمن التقرير عرض الخدمات التي قدمتها الجامعات، وأبرزها استقبال الجرحى والمصابين بحالات حرجة بالتنسيق مع إدارة الأزمات التابعة للوزارة، وحجز المصابين بالمستشفيات الجامعية وتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم، بالإضافة إلى التواجد اليومي للكوادر من أعضاء هيئة التدريس بمعبر رفح، للإشراف على دخول مرضى ومصابي القطاع بصفة يومية ومنتظمة.

وأحيط المجلس علمًا بتوقيع بروتوكول تعاون بين قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لتطبيق التربية العسكرية للطالبات الإناث بالجامعات والمعاهد المصرية، وناقش المجلس آليات تطبيق بنود البروتوكول خلال الفترة القادمة.

وأحيط المجلس علمًا بقيام جامعة بنها بإنشاء شركة "بداية لتسويق خدمات جامعة بنها" (شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة)، وهي شركة مملوكة بالكامل للجامعة، وتهدف إلى الاستثمار في المعرفة، وتهيئة بيئة مشجعة وداعمة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتشجيع تطبيق مخرجات البحث العلمي وتعميق التصنيع المحلي.

واستمع المجلس إلى عرض قدمه الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، حول أبرز مخرجات الجامعات المصرية في الابتكار والبحث العلمي، واشتمل العرض أهم برامج الهيئة خلال الفترة من 2020 وحتى 2025، وتضمنت مراكز التميز العلمي ومعامل بناء القدرات، ومشروعات موجهة للتحديات القومية، وتمويل المشروعات البحثية التطبيقية، والتعاون الدولي في نقل التكنولوجيا، وكذلك استعراض أبرز النداءات البحثية وجهود دعم البحث العلمي والابتكار.

كما استمع المجلس إلى عرض قدمه الدكتور تامر مصطفى المشرف على قطاع تنمية الابتكار والتسويق بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، نيابة عن الدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حول أبرز مخرجات الجامعات المصرية في الابتكار والبحث العلمي، وتناول العرض استعراض المشروعات التي تم تمويلها، ودور الأكاديمية في بناء القدرات، والحاضنات وبرامج دعم البنية التحتية والمبادرات، وكذلك استعراض أبرز المخرجات البحثية وجهود الأكاديمية في تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين تكنولوجيا السيارات منخفضة السرعة، وكذلك جهود دعم النشر العلمي والحملات القومية ومشروعات التخرج وتقديم المنح الماجستير والمشاركة في المسابقات الدولية.