وزير الدفاع والإنتاج الحربى يكرم عدداً من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 06:31 مساءً - شهد الفريق أول / عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراسم الإحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة إعتباراً من يناير 2025 ، وذلك بحضور الفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم .

وقام الفريق أول / عبدالمجيد صقر بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية ، الذى صدق على منحه لهم السيد الرئيس / عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديراً لما قدموه من جهود مخلصة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة .

وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة وجه خلالها الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة على ماقدمته لهم من دعم مكنهم من أداء مهامهم المكلفين بها على أكمل وجه ، مؤكداً أن القوات المسلحة ستظل دائماً برجالها نموذجاً فريداً فى التضحية بالغالى والنفيس دفاعاً عن أمن مصر وإستقرارها .

وألقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس / عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة المكرمين الذين أوفوا العطاء داخل القوات المسلحة بكل أمانة وإخلاص ووهبوا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه ، مشيداً بالقادة المكرمين ودورهم فى الإرتقاء بمستوى التدريب القتالى لكافة وحدات وتشكيلات القوات المسلحة بما يمكنها من تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف .

وأكد الفريق أول / عبدالمجيد صقر على أن القوات المسلحة ستظل بعطاء أبنائها المخلصين وفيةً للأمانة المقدسة فى صون مقدرات الوطن والذود عن ترابه ، وأن مسئولية القيادة ونقلها من جيلٍ إلى جيل من التقاليد العسكرية التى تحرص عليها القوات المسلحة لتظل المدرسة العليا للوطنية وميداناً للتضحية والعطاء ، كما وجه الشكر لأسر القادة المكرمين لما تحملوه من مسئولية إجتماعية كبرى لتوفير المناخ المناسب لإستكمال مسيرة العمل بكل تفانى وإخلاص .