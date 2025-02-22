حقيقة قيام سيدة بالتسول من المارة وبصحبتها طفل في النزهة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 05:36 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة ما تم تداوله على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى متضمناً قيام إحدى السيدات بإستجداء المارة وبصحبتها أحد الأطفال والإدعاء بكونه "مختطف" بجوار محطة الألف مسكن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيدة المذكورة (مقيمة بمحافظة الفيوم)، وبمواجهتها أقرت بقيامها بالتردد على ميدان الألف مسكن بدائرة قسم شرطة النزهة "لإستجداء المارة"، وقيام الطفل المشار إليه بالجلوس بجوارها واللهو بحديقة الميدان.. وأنها لا تعلم بياناته.

بإستكمال الفحص، أمكن تحديد وإستدعاء والدة الطفل المشار إليه (مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس)، وبصحبتها نجلها (المعنى بما نُشر)، وقررت بأنها قامت بترك نجلها للهو بمحل البلاغ فقام بالجلوس بجوار السيدة المشار إليها ، ونفت معرفتها للسيدة المضبوطة ، ولم تتهمها بشىء.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.