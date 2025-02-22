أخبار مصرية

حقيقة مشاجرة وإتلاف محلات وسيارات بالدقي

0 نشر
0 تبليغ

حقيقة مشاجرة وإتلاف محلات وسيارات بالدقي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 05:36 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية بشأن نشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص وحدوث تلفيات ببعض المحال والسيارات بمنطقة الدقى بالجيزة.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة بين طرف أول (مالك مقهى بدائرة قسم شرطة الدقى ، 4 عاملين) ، طرف ثانى (شخصين) إثر حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب إعتراض الطرف الثانى على سداد قيمة فاتورة مشروبات قاما بطلبها من المقهى محل الواقعة تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم بالضرب "دون حدوث ثمة إصابات أو تلفيات بالسيارات والمحال بمكان الواقعة".  

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا