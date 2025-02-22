26 أبريل..الحكم على الإعلامي اللبناني نيشان بتهمة سب وقذف ياسمين عز

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 05:36 مساءً - قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة الإعلامي اللبناني نيشان، بتهمة سب وقذف الإعلامية ياسمين عز، لجلسة 26 أبريل المقبل للحكم .

وكشفت أوراق القضية، عن أن الإعلامي اللبناني تعمد مضايقة الإعلامية المصرية ووصفها بعبارات خادشة ومخلة بقيمتها وشخصها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.