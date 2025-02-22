26 أبريل..الحكم على الإعلامي اللبناني نيشان بتهمة سب وقذف ياسمين عز

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 05:36 مساءً - قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة الإعلامي اللبناني نيشان، بتهمة سب وقذف الإعلامية ياسمين عز، لجلسة 26 أبريل المقبل للحكم .
وكشفت أوراق القضية، عن أن الإعلامي اللبناني تعمد مضايقة الإعلامية المصرية ووصفها بعبارات خادشة ومخلة بقيمتها وشخصها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية، قد أحالت الإعلامي اللبناني نيشان إلى المحاكمة، بعد انتهاء التحقيقات وثبوت تعديه بالسب والقذف تجاه الإعلامية المصرية ياسمين عز.