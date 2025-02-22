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الرئيس السيسي يبعث برقيتى تهنئة لملك السعودية وولي عهده بمناسبة يوم التأسيس

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الرئيس السيسي يبعث برقيتى تهنئة لملك السعودية وولي عهده بمناسبة يوم التأسيس

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 05:36 مساءً - بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببرقيتي تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم التأسيس.

 

كما بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببرقية تهنئة إلى السيد سيريل إرول ملكيديس تشارلز، القائم بأعمال الحاكم العام لسانت لوسيا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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