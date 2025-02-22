الرئيس السيسى يبعث برقيتى تهنئة لملك السعودية وولى عهده بمناسبة يوم التأسيس

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 05:35 مساءً - بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببرقيتي تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم التأسيس.

كما بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببرقية تهنئة إلى السيد سيريل إرول ملكيديس تشارلز، القائم بأعمال الحاكم العام لسانت لوسيا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.