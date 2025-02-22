ضبط المتهم بالتحرش بسيدة أجنبية أثناء سيرها في المعادي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 03:36 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور عبر مواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول") من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها لفظياً حال سيرها بدائرة قسم شرطة المعادى.

محمد يوسف

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