ضبط المتهم بالتحرش بسيدة أجنبية أثناء سيرها في المعادي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 03:36 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور عبر مواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول") من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها لفظياً حال سيرها بدائرة قسم شرطة المعادى.
بالفحص أمكن التوصل للشاكية وأفادت بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى اللفظى عليها حال سيرها بمحيط سكنها.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.