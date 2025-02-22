ضبط المتهم بالتعدي على أبنته بالضرب في الشرقية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 03:36 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى .. بشأن تعرض طفلة للتعدى بالضرب والتعذيب من قبل والدها بمدينة الحسينية بالشرقية.

بالفحص أمكن تحديد الطفلة (طالبة "سن 11" - مقيمة بدائرة مركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية) ، وبإستدعائها حضرت رفقة جدها لوالدها وأفادت بقيام والدها (تاجر فاكهة) بالتعدى عليها بالضرب محدثاً إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.. وبسؤال جدها (مزارع - مقيم بذات العنوان) أيد ما جاء بأقوال الطفلة وأضاف بقيام والدها بإحداث إصابتها وإصابة شقيقتها الآخرى (طالبة "سن 9") .. بسبب عدم طاعتهما له.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (والد الطفلتين) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.