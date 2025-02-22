ضبط 6 متهمين في ارتكاب جرائم سرقات بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 03:36 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة قصر النيل

تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل" .. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما واقعتين سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

ضبط (3 أشخاص "2 منهم يحملان جنسية إحدى الدول") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات عدادات المياه من داخل الوحدات السكنية بأسلوب "الفك" ، وبحوزتهم ( الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الوقائع) ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها.

ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات مساكن المواطنين بأسلوب "كسر الباب" ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.