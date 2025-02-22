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ضبط عنصر إجرامي بالبحيرة وبحوزته كمية من الأسلحة النارية غير المرخصة

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ضبط عنصر إجرامي بالبحيرة وبحوزته كمية من الأسلحة النارية غير المرخصة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 03:36 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بالإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، متخذاً من دائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وعثر بحوزته على (17 بندقية خرطوش – 23 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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