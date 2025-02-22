الداخلية تواصل حملاتها بمحيط المدارس والجامعات لضبط مروجي المخدرات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 03:36 مساءً -

إنفاذاً لثوابت إستراتيجية الوزارة فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تُلقى بظلالها على المجتمع وحفاظاً على الشباب والنشء من الوقوع فى براثن الإدمان.. فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة إستهدفت ضبط مروجى المواد المخدرة بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات على مستوى الجمهورية .

أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار 3 أيام عن ضبط (44) قضية متنوعة ، بإجمالى عدد (52) متهم.. وبحوزتهم المضبوطات الآتية:

كمية من مخدر الحشيش وزنت أكثر من (61 كيلو جرام).

كمية من مخدر "القات" وزنت (10كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس "شابو" وزنت أكثر من (5 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت أكثر من (2 كيلو جرام).

كمية من مخدر القنب "هيدرو" وزنت (3 كيلو جرام).

كمية من مخدر "الحشيش الإصطناعى" وزنت (400 جرام).

عدد (11050) قرص مؤثر.

عدد (217) قرص مخدر.

تنفيذ (41) حكم قضائى متنوع.

كما تم ضبط (فرد خرطوش و عدد من الطلقات – 5 سيارات – 5 دراجات نارية – 16 قطعة سلاح أبيض - 4ميزان حساس).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (10 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.